Giresunsporlu Shapi Suleymanov trafik kazası geçirdi

Süper Lig ekibi GZT Giresunspor’un Rus oyuncusu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor’un oyuncusu Shapi Suleymanov, trafik kazası yaptı.

Öğle saatlerinde Çotanak Spor Kompleksi'nde yapılan antrenman sonrası evine gitmek üzere yola çıkan Shapi Suleymanov'un kullandığı araca Karadeniz Sahil Yolu Aksu mahallesi geçişinde bir otobüs arkadan çarptı.

Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, Suleymanov'un kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

GİRESUNSPOR AÇIKLAMASI

“Futbolcumuz Shapi Suleymanov bugün antrenman sonrası aracı ile evine gittiği esnada maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Futbolcumuz kazayı yara almadan atlatmıştır.

Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”