Giresunspor’un 12 maçlık galibiyet serisini Altay bitirdi

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Giresunspor, sahasında karşılaştığı Altay’a 2-1 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Karadeniz ekibi 53 puanla liderliğini sürdürürken, İzmir ekibi de 41 puanla 6. sıraya yükseldi.
13. dakikada Giresunspor'da Nalepa'nın ceza sahası yakınından gönderdiği pasa Caner Hüseyin ceza yayından gelişine şut çekti. Top kalenin üst direğini sıyırarak dışarı çıktı.
24. dakikada Giresunspor'da taç atışının ardından sağ kanatta Serginho ceza sahasına derinlemesine pas gönderdi. Topu alan Eren’in vuruşunda top
direği sıyırarak dışarı çıktı.
47. dakikada Altay'da Paixao'nun gönderdiği pası alan Erhan, ceza sahası yakınında vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
56. dakikada Giresunspor'da Nalepa ceza sahasına orta yaptı. Kale yakınındaki Balde topu alarak yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 1-1
70. dakikada Altay'da köşe vuruşunun ardından ceza sahasından oluşan karambolde Paixao, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Çotanak
Hakemler: Sarper Barış Saka, Ali Can Alp, Abdullah Uğur Sarı
Giresunspor: Onurcan, Diarra (Erol Can dk. 74), Hüsamettin (Yasin dk. 90+4) Mehmet, Eren, Nalepa (Uzodimma dk. 74), Balde, Sergen, Serginho (Traore dk. 87) Hayrullah, Caner Hüseyin
Yedekler: Tolgahan, Arda, Sadi, Kerem, Muhammet Himmet, Fatih
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Altay: Cihan, Tolga, Berkay, Kappel (Ziya dk. 77), Regattin, Paixao (İlhan dk. 90+4) Mehmet Erdem, Murat, Thiam, Jasmin (Deniz dk. 87) Erhan
Yedekler: Eren Karataş, Kazımcan, Eren Erdoğan, Lokman, Zeki, Da Costa, Cebrail
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Erhan Çelenk (dk. 47), Marco Paixao (dk. 70) (Altay), Balde (dk. 56) (Giresunspor)
Sarı kartlar: Mamadou Diarra, Onurcan Piri (Giresunspor) Adrien Regattin, Marco Paixao (Altay)