Giresunspor’un hasreti devam ediyor
Ligin Çaykur Rizespor ile galibiyeti bulunmayan iki takımından biri olan Giresunspor, geriye düştüğü maçta Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak galibiyetle yine tanışamadı!
Süper Lig’in 7. haftasında Giresunspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Çotanak Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.
Kayserispor’un golü 17. dakikada Attamah’tan gelirken, Giresunspor’un 1 puanı getiren sezonun 2. golünü ise 21. dakikada Diabate kaydetti.
Bu sonucun ardından Giresunspor 2 puana yükselirken, Kayserispor da 11 puanla haftayı tamamladı.
Ligin 8. haftasında Kayserispor sahasında Trabzonspor ile; Giresunspor da deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.