Giresunspor’un Süper Lig yürüyüşü! 12 maçta 12 galibiyet…

1’inci ligde bu sezon fırtına gibi esen lider Giresunspor’un bileği bükülmüyor. 23’üncü haftaya 50 puanla giren Karadeniz ekibi son 11 maçında galip gelerek hanesine 33 puan artı koymuştu.

Ligde en uzun galibiyet serisi rekorunu kuran Çotanaklar bu hafta Adanaspor deplasmanına çıktı. Bu süre zarfında 20 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Giresunspor, Adanaspor ağlarına da 4 gol bırakarak 12’de 12 yaptı ve puanını 53’e çıkardı.

İlginizi Çekebilir Adanaspor kalecisi Goran Karacic maçta fenalaştı

MANCHESTER CİTY İLE YARIŞIYOR

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde müthiş bir performans ortaya koyan Giresunspor Avrupa’daki galibiyet serilerinde İngiltere devi Manchester City’i (13 maç) takip ediyor. 23’üncü haftada en yakın rakibi Samsunspor’a 9 puan fark atan (maç fazlasıyla) Çotanaklar tarihi bir rekor kırarak liderlik koltuğunu sağlama aldı.

5 Ocak Fatih Terim Stadyumu’nda Adanaspor’un karşısına çıkan Giresunspor 15’inci dakikada Hüsamettin Tut ile perdeyi açtı.

33’te Michal Nalepa ile farkı 2’ye çıkaran Karadeniz ekibi ikini yarıda da durmadı. 52’inci dakikada Ibrahıma Balde ile durumu 3-0 yapan Giresunspor 90+2’de Sergen Piçinciol ile son noktayı koydu ve sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Bitime 11 hafta kala Süper Lig için çok büyük bir avantaj yakalayan Giresunspor 28 Şubat Pazar günü sahasında Altay’ı ağırlayacak.