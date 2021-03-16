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Giuliano oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı

Türkiye Kupası yarı final maçında uzatmalarda Beşiktaş’a 3-2 mağlup olan Başakşehir’de Giuliano, 76. dakikada oyuna dahil olduktan 30 saniye sonra rakip ağları sarsmayı başardı ve müsabakayı uzatmaya götüren isim oldu.

Güncellenme: 23:46, 16/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Giuliano oyuna girdikten 30 saniye sonra gol attı

Türkiye Kupası yarı finalinde Başakşehir, uzatmalara giden maçta deplasmanda Beşiktaş'a 3-2 kaybederek turnuvaya veda etti. Mücadelenin ilk yarısını 2-0 geride tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci devrede daha etkili bir oyun ortaya koyarak skoru 2-2'ye getirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın yaptığı değişiklikler de bunda etkin rol oynadı. 60. dakikada Deniz Türüç ile farkı 1'e indiren golü bulan turuncu-lacivertlilerde ikinci gol ise Giuliano'dan geldi. 76. dakikada Berkay Özcan'ın yerine oyuna giren Brezilyalı oyuncu, sahaya çıktıktan tam 30 saniye sonra siyah-beyazlı ağları sarsmayı başardı.

Süper Lig'de görev aldığı 17 karşılaşmada 2 gol kaydeden Giuliano, kupada da turuncu-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş'a atmış oldu.

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