Giuliano: Taktik bilginin dışında duyguların ön plana çıktığı bir lig

Devre arası transfer döneminde Başakşehir’e katılan Giuliano, kulübün sosyal medya hesabına açıklamalarda bulundu. Turuncu-lacivertlilere transfer sürecinden bahseden Brezilyalı oyuncu, “Başakşehir’in son transfer gününde bana olan ilgisini biliyordum. Bu fırsatı kaçırmak istemedim. Çünkü bana olan ilgisi muazzam seviyedeydi. Bu yüzden işler beklenenden biraz daha hızlı gelişti. Burada bulunmaktan, Başakşehir’in bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar harika zaman geçirdim. Aynı zamanda İstanbul’a, çok sevdiğim şehre geri dönmekten dolayı da çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

“Çok iyi, sıcak bir şekilde karşılandım”

Takımdaki adaptasyon sürecini nasıl atlattığına ilişkin bir soruyu tecrübeli futbolcu, “Başakşehir zaten tanıdığım bir kulüp. Oynayan oyuncuların birkaç tanesini de tanıyorum Fenerbahçe’den dolayı. Çok iyi, sıcak bir şekilde karşılandım. Burada çok mutluyum. İşime dört elle sarılmış, çalışmalarımı bu yönde sürdürüyorum. Bu nedenden dolayı adaptasyon sorunu yaşamıyorum. Sadece maalesef sezona iyi başlamadık. Sezon içerisinde zorlu bir süreçten geçtik. Ancak toparlanacağız ve çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye cevaplandırdı.

“Taktik bilgini dışında duyguların ön plana çıktığı bir lig”

Süper Lig’i nasıl bulduğundan da bahseden Giuliano, “Açıkçası çok rekabetçi, usta ayakları barındıran takımların olduğu, taktik bilginin dışında duyguların ön plana çıktığı oyun anlayışıyla oynanan bir lig. Her sene de zorlu takımların mücadelesiyle geçiyor. Bu sene de aynı şekilde geçiyor. Rekabetçi bir lig olarak adlandırabilirim” şeklinde konuştu.

“Aykut Kocaman babacan ve iyi bir lider”

Teknik Direktör Aykut Kocaman’la alakalı görüşlerini de aktaran 30 yaşındaki oyuncu, şu cümlelere yer verdi:

“Kendisini babacan, iyi bir lider olarak adlandırmıştım. Bana çok güveniyor. Sadece bana değil, bireysel olarak oyuncuları çok iyi idare edebilen karakterde oyun felsefesine sahip bir antrenör. Bana Fenerbahçe’de güvendiğinde çok başarılı bir sezon geçirmiştik. O birlikte geçirdiğimiz sezonu hatırladığımda bu bana motivasyon veriyor. Burada geçirmem gereken sezonun çok daha iyi olması gerektiği konusunda beni tetikliyor. Çalışmaları aynı şekilde sürdürmem gerektiğini biliyorum. Bana olan güvenini sahadaki mücadelemle ispatlama gayreti içerisinde olacağım. Ama amacım sadece bireysel performans değil, takım performansına da katkıda bulunmak ve Başakşehir’i çok iyi yerlere getirmek hocamızla birlikte.”

“Türkiye bana Brezilya’yı anımsatıyor”

Brezilyalı futbolcuların genellikle Türkiye’de çok başarılı olduklarının hatırlatılması üzerine yetenekli oyuncu, “Türkiye mutfak zenginlikler, misafirperverlik ve futbola olan muazzam tutkusu sebebiyle bana Brezilya’yı anımsatıyor. Buraya gelen Brezilyalı futbolcuların başarılı olmasındaki ana neden bence bunlardan birkaç tanesi. O yüzden adaptasyon sorununu atlatabilecekleri bir ortam oluşturuluyor Brezilyalı futbolculara. Gerçekten çok usta ayaklar geldi Türkiye’ye. Türkiye’de geçirdiğim zaman içerisinde birçok şey bana Brezilya’yı anımsatıyor diyebilirim” ifadelerini kullandı.