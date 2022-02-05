Giydiği tişört olay olan Egehan Has, Galatasaray’a gidiyor

Spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle paylaştığı fotoğraflar nedeniyle Eskişehirspor'un kulüple olan ilişiğini kestiği genç kaleci Egehan Has, sarı-kırmızılı kulüp tarafından arandığını ve Galatasaray'a gideceğini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

TFF 2. Lig’de mücadele eden Eskişehirspor’da altyapı oyuncusu Egehan Has, spor salonunda giydiği Galatasaray tişörtüyle fotoğraf çekip sosyal medya paylaşınca kulüp tarafından sözleşmesi feshedildi.

Bu durum sonrasında Galatasaray taraftarları, sosyal medyadan genç kalecinin sarı-kırmızılı takımın altyapısına kazandırılması için harekete geçmişti.

“GALATASARAY’A GİDECEĞİM”

Eskişehirspor’dan gönderilen Egehan Has, katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunarak, Galatasaray Kulübü tarafından arandığını belirtti.

“Galatasaray yönetimi bana ulaştı. Genel Kurul üyesi bir abimiz diyelim. ‘Galatasaray’a gelmek ister misin?’ diye sordu. ‘Neden istemeyeyim’ dedim” diyerek sarı-kırmızılı takımla iletişimi açıkladı.

Genel kurul üyesinin kendisini tekrar aradığını ifade eden Has, “İnşallah Pazartesi gideceğim. Bu süreçte bana destek olan Galatasaray taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Sürekli hep yanımda oldular. Üzüldüğüm zamanlarda bile yüzüm güldü. Çok teşekkürler Galatasaray taraftarı” diye konuştu.

ESKİŞEHİRSPOR’UN AÇIKLAMASI

Egehan Has’ı takımdan gönderen Eskişehirspor yaptığı açıklamada, “Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has’ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerini kullanmıştı.