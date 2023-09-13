Gizem Örge’nin babası Salim Örge: Mutluluğumuz gözyaşı oldu!

Türkiye'nin göğsünü kabartan milli voleybolcu Gizem Örge'nin babasıSalim Örge kızının başarı hikayesini ve ailesinin verdiği destekleri anlattı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa ve Milletler Ligi zaferinin ardından milli oyuncu Gizem Örge’nin babası Salim Örge, “Babamın hayallerini gerçekleştirdim” açıklamasıyla dikkat çeken bu gurur kaynağımızla röportaj yaptı. Salim Örge, “Bu mutluluğumuz göz yaşlarına dönüştü, yanaklarımızdan süzüldü. Gizem’in milli takıma olan aşkı, sonunda şampiyonlukla taçlandı. Bu büyük başarısına azmi vesile oldu. Fenerbahçe takımındaki performansı da bu başarıya büyük katkı sağladı” dedi.

Örge, AA muhabirine, ilkokul birinci sınıftayken beden eğitimi öğretmeninin, el ve ayaklarının uzunluğu ile vücudunun yapısını göz önünde bulundurarak Gizem’i voleybol eğitimine yönlendirmesiyle başladıklarını ve kızlarını 9 yaşında Ankara Eczacıbaşı Voleybol Kulübü’ne kaydettiklerini anlattı.

‘Geleceğin spor yıldızı’

Kulüp antrenmanlarına ek olarak, mahalledeki çocuklarla voleybol oynayan Gizem’in çift antrenman yaptığını vurgulayan Örge, “Mahalle, Gizem’i ‘geleceğin spor yıldızı’ olarak seviyordu. Özellikle servis atma yeteneğini geliştirmek için okul bahçesinde çok çalıştı.” şeklinde konuştu.

Gizem’in 1996’da Ankara’da minikler kategorisinde ilk şampiyonluğunu kazandığını söyleyen Örge, “Kızım Gizem, bu başarıyla ilk kupasını kazandı ve o zamanlar ilk Avrupa şampiyonluğu hayalini kurmaya başladık. 12 yaşında Türkiye genelinde ikincilik madalyası ve kupası aldı.” ifadelerini kullandı.

Örge, kızının 2008-2009 sezonunda Nilüfer Belediyespor’a transfer olduğunu ve bu transferle birlikte Gizem’in ilk kez para kazanmaya başladığını dile getirdi. Kazandığı parayla annesine ve kendisine kıyafet aldığını anlatan Örge, “Küçük yaşlardan itibaren voleybol öğretmeni olmayı hedefleyen Gizem, 2012-2013 sezonunda VakıfBank ile anlaştı. Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 2016 sezonunda en iyi libero ödülünü kazandı. 2013’te Vakıfbank’a transfer olan başarılı libero, 2021’e kadar 8 sezon boyunca birçok başarıya imza attı.” diye konuştu.

Fenerbahçe aşkı

Örge, Gizem’in VakıfBank’taki 2012-2021 döneminin ardından 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olduğunu ve kızının küçük yaşlardan itibaren en büyük hayalinin Fenerbahçe’de oynamak olduğunu belirterek, “Ailemizin çoğunluğu Fenerbahçe’yi desteklediği için Gizem’in bu takıma transferi bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.” dedi.

Kızının Fenerbahçe’ye transferi sonrasında Ankara Arena’da bir maçı, Fenerbahçe locasında Ali Koç ile izlediklerini dile getiren Örge, “Ali Koç burada ‘Örge ailesine sevgi ve saygılar’ yazarak imzaladığı flamayı bize hediye etti. Evin en güzel yerine astığımız bu flama, bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonadan sonra duygusal anlar”

Kızının Avrupa şampiyonasını evde eşiyle birlikte izlediklerini söyleyen Örge, şampiyonanın ardından kızının canlı yayında yaptığı duygusal açıklamayı anlatarak, “Kızım, ‘Babama teşekkür ediyorum. Bu takım ne zaman başarılı olsa babam ağlayarak ‘Kızım sen de bir gün orada olacaksın’ dedi. Baba buradayım, baba, tarih yazarken buradayım. Eminim ki tüm Türkiye bizim gibi ağlıyordur.” sözlerini duyarken gözyaşlarını tutamadıklarını, daha sonra kızının kendilerini görüntülü arayarak mutluluğunu paylaştığını anlattı.

Şampiyonadan sonra çok sayıda tebrik telefonu aldığını belirten Örge, “O gece mutluluğumuz gözyaşı oldu, yanaklarımızdan süzüldü. Milli takıma olan sevgisi, şampiyonlukla sonuçlandı. Bu büyük başarısına azmi vesile oldu. Fenerbahçe takımında oynaması da başarısına büyük katkı sağladı.” dedi.

Gizem’in her maç öncesinde ailesini görüntülü arayarak hayır dualarını aldığını ifade eden Örge, “Avrupa şampiyonası, ‘şampiyon kızım’ ifadesiyle bizlere en büyük mutluluğu yaşattı” diye konuştu. (AA)