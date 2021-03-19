Glasgow Rangers-Slavia Prag maçında rakibinin uçan tekmesi hastanelik etti

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Glasgow Rangers, sahasında oynadığı maçta Slavia Prag’a Peter Olayinka ve Nicolae Stanciu’nun golleriyle 2-0 yenilerek Avrupa defterini kapattı. Karşılaşmanın 61. dakikasında Slavia Prag kalecisi Ondrej Kolar ile Glasgow Rangers forveti Kemar Roofe arasındaki pozisyon, futboldan çok dövüş sporlarını andıran bir görüntüye sahne oldu.

Bir pozisyonda topa çıkan Kolar, uçan tekme ile üzerine uçarak gelen Roofe’nin tekmesine maruz kaldı. Alnında, gözünün hemen altında ve üstünde kesikler oluşan Kolar, sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi saha içinde yaptığı Kolar, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede Kolar’ın yüzüne dikiş atıldığı öğrenildi.

Roofe’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon sonrası kaleye, yedek kaleci Matyas Vagner geçti.

Karşılaşmada Glasgow Rangers takımından Leon Balogun da 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımının maçı 9 kişi tamamlamasına neden oldu.