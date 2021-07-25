Gökhan Bozkaya: Hedefimiz iyi insan yetiştirmek

FENERBAHÇE U19 Takımı, Süper Lig U19 Gelişim Ligi play-off finallerinde, ligin yaş ortalaması en küçük takımı olmasına rağmen etkili futboluyla dikkat çekti. Bu başarının mimarı olan antrenör Gökhan Bozkaya da Sözcü HaftaSonu'na samimi açıklamalarda bulundu.

YAŞ ORTALAMASI EN KÜÇÜK TAKIMDIK

Pandemi nedeniyle sezona 3 hafta kala çalışmalara başladık. Yaş ortalaması en küçük takımdık. Sahada diğer takımın oyuncularıyla 2-3y yaş farkı vardı. Takımda 2002 doğumlu sadece 4 oyuncu vardı. Diğer oyuncular U17'ye çıkan, ancak pandemi nedeniyle antrenman yapamamış oyunculardı. Takımımızda 2005 doğumlu 3 oyuncumuz vardı, Arda Güler, Bora Aydınlık, Muhammed İmre. 3”ünü de oynattık. Oynadığımız oyun anlamında ses getirdiğimizi düşünüyorum. Oyuncularımızın gözle görür gelişimini de gördük. Birçok oyuncumuz oynadığı oyunla ön plana çıktı. Fenerbahçe'den beklenen oyun anlayışını ‘hücumu düşünen, önde baskı yapan, kaybettiği topu hemen geri almak için savaşan, saha içinde birbiri için mücadele eden' sahaya yansıttık. Birçok kulüp yarışmacı olarak bakarken, biz oyuncularımızın gelişimini görmek adına bir turnuva olarak bakıyoruz. Yaşı küçük oyuncularımızla sahada mücadele etmeye çalıştık.

HER OYUNCUYA MEVKİLERİNE YÖNELİK ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPTIRIYORUZ

Altyapılarda oyuncuyu bireysel anlamda geliştirmek için her oyuncuya mevkilerine yönelik özel çalışmalar yaptırıyoruz. Altyapıda bireysel antrenmanlar çok önemli, ne kadar bireysel çalışmalar yapılırsa oyuncu da o kadar kendini geliştirir. Altyapıda oyuncuların var olan yeteneklerini de ortaya çıkarmak çok önemli. Oyuncunun var olan yetenekleri doğru altyapı sürecinden geçmezse, oyuncu fark edilmeden kaybolup gidebilir.

SADECE FUTBOL DEĞİL, YAŞAM EĞİTİMİ DE VERİYORUZ, İYİ BİR İNSAN OLARAK HAZIRLIYORUZ

Genç oyuncuların eğitimine de büyük önem veriyoruz. Oyuncularımıza temel futbol eğitiminin yanı sıra yaşam eğitimi de veriyoruz, sadece sahadaki değil saha dışındaki gelişimiyle de ilgileniyoruz, psikolojik destek veriyoruz. Zaman yönetimi, rakibe saygı, antrenöre saygı, bir ekip oyuncusu olmak, doğru tavrı sergileyebilmek gibi yaşam eğitimi veriliyor. Yabancı dil dersi veriyoruz. Hedef daha iyi insan yaratmaya çalışmak ki daha iyi sporcu olabilsin. Bu nedenle altyapıda eğitim ve futbolu bir araya getiriyoruz. İyi futbolcu olmasının yanında iyi bir birey iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlıyoruz.



PSİKOLOJİK DESTEK ÇOK ÖNEMLİ

Oyuncularımızın psikolojik destek almaları şart. Oyuncularımıza psikolojik destek veriyoruz. Takım psikoloğumuz var. Bu genç oyuncular için çok önemli. Genç oyuncuların eğitimine de büyük önem veriyoruz. Fizyoterapistimiz, diyetisyenimiz, çocukların aileleriyle ilgilenen aile danışmanımız var. Bireysel antrenman yaptıran hocamız, sakatlık dönüşü oyuncuları çalıştıran hocamız var. Kalabalık bir ekibiz. Biz de antrenörler olarak elimizden geldiğince sahada saha dışında desteğimizi veriyoruz. Altyapı Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar, Kemal Aslan, hepimiz bir ekibiz ve başarı da ekip çalışmasına bağlı.

BENİM 1 NUMARALI AMACIM A TAKIMA OYUNCU KAZANDIRMAK, GELECEKTE U19 TAKIMINDAN 2-3 OYUNCU A TAKIMDA KALICI OLABİLİR

Benim 1 numaralı hedefim A takıma oyuncu kazandırmak, A takımda kalıcı olmalarını sağlamak. U19 Takımı seneye daha iyi işler yapacak. Oyun anlamında daha fazla gelişecek, fiziksel ahlamda üstüne koyacak. Gelecekte bu takımdan 2-3 oyuncu A takıma çıkacağına, A Takımda kalıcı olarak oynayacağına inanıyorum.

EN BÜYÜK AVANTAJIMIZ ALİ KOÇ, ALTYAPIYA BÜYÜK ÖNEM VERİYOR

Bizim en önemli avantajımız Ali Koç, başkanımız altyapıya büyük önem veriyor. Başkanımız maçlarımızı ve oyuncuların gelişimlerini takip ediyor. Başkanımızın yaklaşımı oyuncuları da fazlasıyla heyecanlandırıyor, bir kere önemsenmek bile başlı başına çok güzel bir duygu. Altyapıdaki tüm oyuncuların A takımda oynama hayali ve inancı var. Geçmiş zamanlarda bu hayal kırılmıştı, A takımda oynama inancı yeniden yeşerdi.

ALTYAPIDA TÜRKİYE'NİN ÜSTÜNDE BİR KULÜBÜZ

Kulübümüz altyapıya çok iyi imkanlar sağladı. Her anlamda oyuncuların kaldığı yerden antrenman sahasına kadar Türkiye'nin en iyileri arasında yer alıyoruz. Başkanımız tesislere de çok önem veriyor. Bu doğrultuda da çalışmalar bulunuyor. Altyapı anlamında Türkiye'nin üstünde bir kulübüz. Birçok deplasmana gidiyoruz, oynadığımız sahalara görseniz şaşırırsınız. Biz süper lig seviyesinde bir sahaya sahibiz. Yeni yapılan akademi tesimizin de 5 yıldızlı otelden hiçbir farkı yok. A Takım seviyesinde bir tesis oldu. Türkiye'de bu anlamda tesis anlamında en iyileri arasındayız.

DOĞRU PLANLAMAYLA OYUNCULARI A TAKIMA KAZANDIRMALIYIZ

Fenerbahçe altyapısından oyuncu yetişiyor ve iyi oyuncular yetişiyor. Bizim doğru bir planlamayla bu oyuncuları A Takıma kazandırmamız gerekiyor. Birçok oyuncumuz kiralık olarak kulübümüzü temsil ediyor, iyi de temsil ediyor. Yeni hocamız Vitor Pereira'nın da altyapıya bakış açısını çok iyi biliyorum, altyapıya önem veren bir teknik direktör. Bu sezon en azından kupa maçlarında altyapıdan oyuncuları A takımda göreceğime inanıyorum.

OYUNCULARA BİRÇOK TEST YAPIYORUZ, ÖZEL BESLENME PROGRAMI HAZIRLANIYOR

Futbolcuların beslenme ile vücut gelişimlerinden teknik ve taktiksel anlamında gelişmeleri, özel hayatları yakından takip edilliyor. Kulüp diyetisyeni tarafından oyunculara beslenme programları hazırlanıyor. Küçük yaştan en büyük yaş grubuna kadar çok planlı ve programlı bir çalışma var. Yere basması, kuvvetiyle ilgili, vücut kitle oranı, yağ oranıyla ilgili çok detaylı testler yapılıyor.

Buna göre antrenman programı hazırlanıyor.

HER TEKNİK ADAMIN YOLU ALTYAPIDAN GEÇMESİ GEREKİYOR

Bana göre her teknik adamın yolunun altyapı takımlarından geçmesi gerekiyor. İnsana çok önemli tecrübeler kazandırıyor. Kendim futbolcuyken de altyapıdan geldim. Fenerbahçe'de forma giydim. Ben altyapıdayken A takımda oynama hayalim vardı, bunu başardım. Şu anda antrenör olarak da hedefim bir gün A takımda çalışmak. Şu anda çok iyi bir ekibin içerisindeyim. Eksiklerimi gidererek, gelişimimi sürdürüyorum, her gün yeni şeyler öğrenerek kendimi geliştiriyorum.

ALTYAPIDA ÇOK İYİ BİR ANTRENÖR EKİBİNE SAHİBİZ

Fenerbahçe altyapısı Türkiye'nin en iyi antrenör grubunun görev yaptığı yer. Birbirinden kaliteli antrenörler var. Biz de kendimizi geliştirmeye ve eğitimler almaya devam ediyoruz. Başkanımızın sadece futbolcu yetiştirmiyoruz hoca da yetiştiriyoruz şeklinde çok güzel bir sözü var. F.Bahçe altyapısı aynı zamanda antrenör yetiştiren bir kültüre sahip.

PİLOT TAKIM OYUNCU GELİŞİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Potansiyel olarak düşündüğümüz oyuncuların gelişimlerini sürdürmesi açısından pilot takım çok önemli. Oyuncular pilot takımda oynayarak gelişimlerini sürdürüp A takım seviyesine çıkabilir. Beklenti içinde olduğumuz birçok oyuncu gittiği takımda süre alamadığı için gelişimini sağlayamadı, kaybolup gidebiliyor. Başkanımızın dediği gibi pilot takımında kendi oyuncularımızı oynatarak gelişimini sağlamış olacağız. Böylece A takıma daha fazla oyuncu yetiştirebiliriz.

KULÜBÜN KÜLTÜRÜ VE FELSEFESİ KÜÇÜK YAŞTAN ÖĞRETİYORUZ

En alt yaş kategorisinden en üst yaş kategori takımına kadar bir kültür ve felsefe yerleştirmeyi hedefliyoruz. Küçük yaşlardan itibaren oyunculara bu kültür ve felsefe öğretiliyor. Oyuncularımıza ekip oyuncusu olmasının önemi anlatılıyor.