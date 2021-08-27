Gökhan Gönül’den hakem Özgür Yankaya’ya sert eleştiri

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül maç sonu hakem Özgür Yankaya'yı sert sözlerle eleştirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 3. haftanın açılışında Antalyaspor sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladı. 3 penaltının çıktığı maçta 3-2 kaybeden Çaykur Rizespor’da hedefte tartışmaları kararlarıyla maça damga vuran hakem Özgür Yankaya vardı. Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Gökhan Gönül maç sonu yaptığı açıklamada Yankaya hakkında sert açıklamalar yaptı. İşte Gökhan Gönül’ün açıklamaları:

”HESABI VARSA, BAŞKA YERDE ÖDESİN!’

“Burası kimsenin tatmin edeceği yer değil. İki takım da emek veriyor. Son dakikada çalınan penaltıyı Türkiye’de nadir gördüm. Diğerlerini bilmiyorum. Herkes emek veriyor. Yazık! Ceza almak istemiyorum. Birilerinin hesabı varsa, başka yerde ödesin! Emek veriyoruz. Kırmızı kart gördüğümde ceza alıyorum. Ancak bizim dışımızda hata yapanlar da kaç maçsa ceza alsın. Bugüne kadar hep sessiz, sakin kaldım bunlara girmedim ama insanın içini acıtıyor. Yazık”