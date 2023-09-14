Gökhan İnler, Beşiktaş’a hem futbolcu hem idareci olarak geri döndü!

Beşiktaş, 2016-17 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunda payı olan Gökhan İnler ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş Kulübü, 39 yaşındaki Gökhan İnler ile hem futbolcu hem de idareci olarak sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türk asıllı İsviçreli futbolcu, son olarak Adana Demirspor forması giymişti ve temmuz ayından beri hiçbir kulüple anlaşmamıştı. Daha önce 2016-17 sezonunda Beşiktaş forması giyen Gökhan İnler, siyah beyazlı kulüpte öncelikli olarak yönetici rolünü üstlenecek.

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, ihtiyaç olması halinde İnler’in futbolcu olarak da görev yapacağı belirtildi.

İşte Beşiktaş’ın yaptığı Gökhan İnler açıklaması

“Evine Hoş Geldin Gökhan İnler

Kulübümüz; Futbol A Takımımızın 2016-17 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan İnler'le bir yıllık sözleşme imzalamıştır.

Kulübümüze öncelikle sportif işlerde yardımcı olacak olan Gökhan İnler, sahip olduğu tecrübeyle futbolcularımıza katkı sağlayacak ve ihtiyaç duyulması halinde sahada futbolcu olarak görev alacaktır.

Gökhan İnler'e evine hoş geldin diyor ve üstün başarılar diliyoruz.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.”