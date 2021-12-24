Gökhan Sazdağı’ndan ‘Penaltı’ açıklaması

Yeni Malatyaspor ile berabere kalan Yukatel Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı, "Pozisyon penaltı şeklinde söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmıyor" dedi.

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Süper Lig’in 18. haftasında Yukatel Kayserispor, Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Karşılaşma sonrası Yeni Malatyasporlu futbolcu Sadık Çiftpınar’ın, “Gökhan Sazdağı kardeşim maçtan sonra haklısın ayağına basmış, penaltı diyor” açıklamalarının ardından Kayserisporlu futbolcu Gökhan açıklama yaptı.

Gökhan Sazdağı açıklamasında, “Dün oynadığımız Yeni Malatyaspor maçı esnasında veya maçın bitiminden sonra bir pozisyonda penaltı olduğu ile ilgili herhangi bir Yeni Malatyasporlu futbolcuya pozisyonun penaltı olduğuna dair söylemde bulunduğum iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla arz ederim” açıklamasında bulundu.