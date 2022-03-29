Gökhan Tiryaki: ‘Beşiktaş’ta borçtan fazla güven sorunu var’

Beşiktaş'ta zor göreve soyunan ve Denetim Kurulu Başkanlığı'na adaylığını koyan Gökhan Tiryaki, çözümün şifresini verdi: "Borç yükü çok fazla fakat kulüpte asıl güven sorunu var. Üyeler, borcun doğru açıklandığına, harcamaların denetlendiğine inanmalı."

Sozcu.com.tr

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Konu spor ekonomisi olunca gazetecilerin takım fark etmeksizin başvurduğu en ciddi isimlerden biridir Gökhan Tiryaki… Tiryaki ve arkadaşları şimdi farklı bir göreve soyunuyor. ‘Aydınlık Beşiktaş' isimli bir oluşumla yola çıktılar. Beşiktaş'ın mayıs ayındaki kongresinde başkanlık yarışını gölgede bırakacak Denetim Kurulu seçimleri için adaylıklarını açıkladılar.

Hazırlar ve iddialılar. Onlara, neden böyle zor bir işe el attıklarını ve hedeflerini sorduk.

Neden böyle bir yola girdiniz?

Beşiktaş sevgimiz. Sorumluluk alarak Beşiktaş'ın aydınlık geleceğinin çözüm paydaşlarından biri olmak istiyoruz. Öncelikle bu. Beşiktaş'ta yönetimler, son 10 yılda beş kez ibrasızlık yaşadı. Raporlar, mahkemeler, tartışmalar… Eğer denetim görevi yerine getirilseydi, bu durum ile karşı karşıya kalınmazdı.

Mevcut Denetim Kurulu'ndan farkınız nedir?

Ekibimizi Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu ve geleceğine katkı sunacak kişilerden oluşturduk. Sadece serbest muhasebeci mali müşavirlerden (SMMM) değil aynı zamanda finansal, hukuki, süreç ile birlikte bilgi teknoloji alanlarında denetim uzmanlıkları olan üyelerden oluşuyor. Bugüne kadar uzmanlığı denetim olmayan ekipler bu görevi üstlendiği için Beşiktaş denetlenmedi.

Listenizde tecrübeli isimler var…

Denetim alanında dünyanın en önemli firmalarından birinin futbol sektörünün lideri olan Cem Sezgin ekibimizde. Futbol ekonomisti ve Futbol Kapital'ın da yazarı Kerem Akbaş, yurtdışında banka genel müdür yardımcılığının yanı sıra Beşiktaş'ta bağımsız yönetim kurulu üyeliği de yapmış Özgür Şentürk, bir Japon firmasının mali işler müdürlüğünü yapan; denetçi, SMMM Banu Saydam ile SMMM Cihan Yavuz da bizimle.

Tanıtım çalışmaları yapıyorsunuzdur herhalde…

Ekibimiz ile birlikte 2021 Haziran ayında çalışmaya başladık. Vizyonumuzu ‘www.aydinlikbesiktas.com' ile sosyal medya hesaplarımızdan inceleyebilirler.

Sonuçta bir başkanlık seçimi de olacak. Denetim Kurulu ne kadar önem teşkil ediyor?

Denetim her kurum için çok önemlidir. Denetim, kurumlara değer katmak ve geliştirmek için kaynakların etkin ve verimli yönetilip yönetilmediğini değerlendirme faaliyetleridir. Unutulmamalı ki denetlenmeyen her kurum iflas ile karşı karşıyadır. Türk futbolundaki iflas sadece yönetim hatalarından değil; denetim zafiyetlerden de kaynaklanmaktadır. Bugün Beşiktaş'ın borç yükü çok fazla. Fakat Beşiktaş'ta borçtan çok güven sorunu var. Üyeler Denetim Kurulu'na güvenmeli; ‘Başkan yönetiyor, bu insanlar da denetliyor' denmeli… Borcun doğru açıklandığına, harcamaların doğru denetlendiğine inanmalılar. Güven ortamını sağlamalıyız ki gelecek kaygısı taşımayalım.

Önemli bir vurgu bu…

Aynı insanlar benzer sonuçlar doğurur. Üyeler, liyakate bakmalı. Zamanı gelmiş değişimin önünde durabilecek bir kuvvet görmüyorum. Genel değişim isteği ve atmosferinin Beşiktaş genel kuruluna da yansımasını arzu ediyoruz. Seçime 15 bini aşkın üye katılabilecek durumda. Üyeler kongreye gelmeli ve genç nesiller de çözüme ortak olmalı. Üyelerimizin mutlaka değişimden yana oy kullanmaları gerekiyor.

“100 MİLYON EURO GELİR YETMEZ”

Gökhan Tiryaki ile Beşiktaş'ın ekonomik durumunu da konuştuk; gerçekleri net şekilde anlattı:

“Toplam borç 4.6 milyar TL'ye dayandı. Aslında en zor döneme de gelmedik. Ağustos 2023 ile birlikte kredinin anapara geri ödemesi başlayacak ve kulüpler, yeni bir revizyon için çalışacak. Her gelir düşerken, kur artarken kulüplere kalacak para bütçeyi çevirmeyecek.”

‘AÇIK YİNE BÜYÜYECEK'

“Beşiktaş’ın 4.6 milyar borcuna karşılık 800 milyon geliri var. Seneye Şampiyonlar Ligi de olmayacak. 2023'te 100 milyon Euro'nun üzerinde gelirimiz olmalı ki bütçemiz denk olsun. Geçen sene gelir 60 milyon Euro idi; bu sezon da böyle olacak. Bu yine açık demek. Gelirleri artırırken giderlerinde de mali disiplini sağlaması gerekiyor. Tüm kurullarda liyakat sahipleri çalışmalı.”