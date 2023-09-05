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Gollerin Amir’i Colley!

Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ortalıyor, Omar Colley atıyor... Gambiyalı stoper Pendikspor maçı sonrası Sivasspor ağlarını da sarstı.

Doğan GÜNDOĞDU
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Gollerin Amir’i Colley!

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta duran top organizasyonlarındaki başarı dikkat çekiyor. Son dört maçta 3 kritik kafa golüne imza atan Omar Colley, bunların tamamını Amir Hadziahmetovic'in ortalarında buldu.

Boşnak orta sahayla çok iyi anlaşan Gambiyalı stoper, siyah-beyazlıların adeta yeni golcüsü oldu.

Kariyerinin en skorer sezonunu 2016-17'de Genk'te geçiren ve 52 maçta 5 gole imza atan Colley, Beşiktaş'ta şimdiden 3 gole ulaştı.

Amir de siyah-beyazlı formayla ulaştığı 5 asistin 3'ünü Gambiyalı futbolcuya yaptı.

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