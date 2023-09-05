Gollerin Amir’i Colley!
Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic ortalıyor, Omar Colley atıyor... Gambiyalı stoper Pendikspor maçı sonrası Sivasspor ağlarını da sarstı.
Avrupa ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş'ta duran top organizasyonlarındaki başarı dikkat çekiyor. Son dört maçta 3 kritik kafa golüne imza atan Omar Colley, bunların tamamını Amir Hadziahmetovic'in ortalarında buldu.
Boşnak orta sahayla çok iyi anlaşan Gambiyalı stoper, siyah-beyazlıların adeta yeni golcüsü oldu.
Kariyerinin en skorer sezonunu 2016-17'de Genk'te geçiren ve 52 maçta 5 gole imza atan Colley, Beşiktaş'ta şimdiden 3 gole ulaştı.
Amir de siyah-beyazlı formayla ulaştığı 5 asistin 3'ünü Gambiyalı futbolcuya yaptı.