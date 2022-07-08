Göztepe açıkladı: Halil Akbunar, Westerlo’ya transfer oldu
Göztepe, takım kaptanı Halil Akbunar'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.
Süper Lig’e veda eden Göztepe’de takım kaptanı Halil Akbunar takımdan ayrıldı. Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo, milli futbolcuyu kadrosuna kattı.
İzmir ekibi, bonservis bedeli konusunda anlaştıklarını ancak rakamsal olarak bilgi vermediği açıklamasında Halil’e başarılar diledi.
Göztepe’nin açıklaması şöyle;
“Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar’ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.
Kaptan Halil’e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.”
Çünkü ayrılık da sevdaya dahil…
Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe’nin çocuğu kaptan Halil Akbunar’a teşekkür ediyoruz.
Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal… pic.twitter.com/HEDg9GVXYI
— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) July 8, 2022