Göztepe-Altay maçında yaralanan Mehmet Çakır, taburcu edildi

Göztepe-Altay karşılaşmasında Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğinin yüzüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 45 yaşındaki Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, 46 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Çakır, "Yüzümde yanıklar vardı. Zor zamanlar geçirdim çok şükür toparlandım" dedi.

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Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında tatil edilen Göztepe-Altay maçında konuk ekip taraftarlarının bulunduğu bölümden atılan işaret fişeğiyle yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gördüğü 46 gün boyunca 2 kez ameliyat edilen 45 yaşındaki Çakır, hastane çıkışı gazetecilere, zor bir süreç geçirdiğini söyledi.

Hastaneden 46 gün sonra çıktığını dile getiren Çakır, “Çok şükür toparladım. Vücudumda ve elimde yanıklar var. Zor zamanlar geçirdim ama sağ olsun Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi yetkilileri, başhekimimiz, doktorlarımızın ilgi alakası her zaman had safhadaydı. Onlar sayesinde toparladım. Tedavi sürecim devam edecek. Daha da iyi olacak.” dedi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Çakır’ın ağır yaralı halde acil servise getirildiğini anımsattı.

“6 AY SONRA DAHA İYİ OLACAK”

Doktorların Çakır’ı yaşatmak için büyük mücadele verdiğini dile getiren Hotar, “Mehmet Çakır kardeşimiz 46 gün gibi bir süre içinde taburcu olacak duruma geldi. İnanın haberi ilk aldığımızda ‘çok daha kötü bir sonuç olur mu’ korkusunu yaşadık. Bugün çok mutluyuz. Çenesinde, dişlerinde sorunlar var. Onların da tedavisi 6 aylık bir süreci alacak. İnşallah 6 ay sonra onu da atlatmış olacak. Kendisinin de gayreti önemliydi. Hayata tutunmasıyla bir örnek oluşturdu. İlgili doktorları ve sağlık personellerini dinlemekte örnek oluşturdu. Çabasıyla bu hale geldi.” diye konuştu.

Hotar, bundan sonraki süreçte hem sporda hem de hayatın her hangi bir anında bu tür olaylarının yaşanmamasını diledi.

DEÜ Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekim Vekili Prof. Dr. Caner Çavdar da Çakır’ın yüzünde ve akciğerlerindeki travma ve yanıklarla ilgili tedavi uygulandığını anlattı.

Hastanenin tüm ana bilim dallarında görevli sağlık çalışanlarının Çakır’ın tedavi sürecinde destek verdiğini belirten Çavdar, “Rektör hocamızın destekleriyle çok iyi bir ekip çalışması oldu. Aynı zamanda ben ailenin çok önemli olduğunu gördüm. Tüm ailesi, arkadaşları, spor camiası ve İzmirliler yanındaydı.” diye konuştu.

SEPİL DE YALNIZ BIRAKMADI

Göztepe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Sepil de Çakır’ın sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Türk tıbbı ve hastanelerine çok inandığını belirten Sepil, “Kendisi ilk günden beri çok pozitifti. Sevdikleriyle, camiamızla ve tüm futbol camiamızla. Talihsiz bir olay yaşandı. Artık Mehmet, İzmir’in Göztepe’nin hepimizin bir kardeşi. Benim özel olarak ailemin bir parçası bundan sonra. Hep beraber olacağız. İnşallah iyileşecek. Kendisi her zaman söylüyor, hazır olduğu zaman maça da gelecek.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sepil, Göztepe taraftarı Çakır’a ve Rektör Hotar’a isimlerinin yazılı olduğu 35 numaralı Göztepe forması hediye etti.

Hotar da Çakır’a üzerinde DEÜ yazılı polar ve çiçek armağan etti.

NELER YAŞANDI?

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında 27 Kasım 2022’de Gürsel Aksel Stadı’nda yapılan müsabakada Göztepe taraftarlarından Mehmet Çakır, Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle yaralanmıştı.

Ambulansların sahaya girmesiyle oyun 22’nci dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarı, köşe gönderiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’i yaralamış ve karşılaşma çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.

Olaylarla ilgili yürütülen soruşturmada Altay taraftarlarının bulunduğu tribünden fişeği attığı belirlenen F.E. ile kaleci Özenç’i yaraladığı tespit edilen M.N.A’nın da aralarında olduğu 20 kişi tutuklanmıştı. (AA)