Göztepe, Antalya karşısında 90+2’de puanı verdi

Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig’in ilk haftasında Antalyaspor, evinde İzmir temsilcisi Göztepe’yi konuk etti. Antalya Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erirken, iki takım sahadan 1’er puanla ayrıldı. Antalyaspor’a üstünlüğü getiren gol, 32. dakikada penaltıdan Fredy ile geldi. Karşılaşmada başka isabetli şutu olmayan Antalyaspor, oyunun uzatma bölümlerine kadar Göztepe’ye geçit vermeyerek üstünlüğünü korudu. Göztepe’de 90+2. dakikada sahneye çıkan Dino Arslanagic, attığı golle takımına puanı getirdi.

Stat: Antalya

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin, Poli (Dk. 46 Hakan Özmert), Ghacha (Dk. 66 Amilton), Fredy (Dk. 82 Doğukan Sinik), Mukairu (Dk. 46 Milosevic), Wright

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 83 Yalçın Kayan), Halil Akbunar, Tijanic (Dk. 46 Makana Baku), Cherif Ndiaye, Jahovic (Dk. 83 Brown Ideye)

Goller: Dk. 32 Fredy (Penaltıdan) (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 90+2 Arslanagic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ghacha, Dk. 19 Poli, Dk. 71 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 18 Atınç Nukan, Dk. 20 Jahovic, Dk. 88 Ideye, Dk. 90+3 Arslanagic, 90+4 Cherif Ndiaye (Göztepe)