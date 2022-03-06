Göztepe ateşe düştü, taraftar tepkili!

Göztepe ligin son 10 haftasına küme düşme hattında en yakın rakibinden 5 puan geride girdi. Art arda alınan yenilgiler sonrasında taraftarlar da teknik direktör Maestro'ya tepki gösterdi.

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Spor Toto Süper Lig’de kurtuluş yolunda önemli rakiplerinden Kasımpaşa’ya evinde 3-2 yenilen Göztepe adeta ateşe düştü. Sezonun en önemli maçlarından birini kaybeden düşme hattındaki sarı-kırmızılılar kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalarak bitime 10 maç kala camiasını endişelendirdi.

Göztepe, kümede kalma yolunda tüm rakiplerine art arda yenildi. Önce İzmir derbisinde Altay’a Gürsel Aksel Stadı’nda 2-0 kaybeden Göztepe, GZT Giresunspor’a deplasmanda 3-1’lik skorla boyun eğdi. Son olarak da Kasımpaşa maçından puansız ayrılan Göztepe, çok büyük avantaj kaybetti.

GÖZTEPE TARAFTARI TEPKİLİ

Göztepeli futbolseverler ise bir kez daha isyan bayrağını açtı. Taraftarlar özellikle teknik direktör Nestor El Maestro’ya çok sert tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden Sırp teknik adamı hedef alan Göztepeliler, Maestro’nun istifa etmesini ya da gönderilmesini istedi. Süper Lig’de 5’inci sezonunu geçiren İzmir ekibi ilk defa 5 maç üst üste yenilgi yaşayarak taraftarını kahretti. Daha önceki dönemlerde art arda 4 mağlubiyet alan Göztepe, çok kötü bir seriye imza attı.

MAESTRO: “SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Nestor El Maestro ise oluşan bu tablonun ardından savaşmaya devam edeceklerini söyledi. Açıklaması ve anlaması zor olan goller yediklerini anlatan 38 yaşındaki çalıştırıcı, “Kazanmak adına her şeyi yaptık, her top için mücadele ettik. Futbolcularımı eleştirecek bir durumum yok. Fakat sonuç alamadık. Önümüzde toplam 30 puanlık maçlar var. Geçmişi geride bırakacağız ve gelecek maçlar için savaşacağız” dedi.

Maestro, istifayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya ise “Geldiğim ülkelerde bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmazlar, savaşta bırakıp kaçmazlar, savaşın sonuna kadar devam ederler. Tabii kulübün tasarrufu olursa bilemem” diye yanıt verdi.

Göztepe haftaya deplasmanda lider Trabzonspor’la karşı karşıya gelecek.

KASIMPAŞA’DA SAMİ UĞURLU FARKI

Kasımpaşa’yı düşme hattında son sırada devralıp müthiş bir çıkışla düze çıkaran İzmirli teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ardından babasının kendisine çok kızacağını söyledi. Daha önce İzmirspor’da futbolcu, Altınordu altyapısında antrenör olarak görev yaparak teknik direktörlük için ilk şansı bulduğu İstanbul temsilcisinde başarılı bir grafik yakalayan 43 yaşındaki Uğurlu, “Ben İzmirliyim. Bütün ailem burada. Ailemizin çoğu Göztepeli. Babamlar maçta Göztepe tribünündeydi. Bana çok kızacak ama bu profesyonel hayat” açıklamasını yaptı.