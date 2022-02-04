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Göztepe, Aytaç Kara transferini açıkladı

Göztepe, Galatasaray'da forma şansı bulamayan orta saha oyuncusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Yayınlanma: 20:45 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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Göztepe, Aytaç Kara transferini açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinde Göztepe’de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında Galatasaray’dan Aytaç Kara’yı kiraladığını duyurdu.

İzmir’e gelen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kendisini sezon sonuna kadar Göztepe’ye bağlayan imzayı attı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Göztepe, Aytaç Kara’ya “Hoş geldin” derken, sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbola Altay altyapısında başlayan ve profesyonel olan Aytaç Kara, Eskişehirspor, Trabzonspor, Y. Malatyaspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray takımlarında forma giydi.

Sezon başında Galatasaray’a imza atan Aytaç, sarı-kırmızılı formayla lig ve Avrupa’da 12 maça çıkıp 490 dakika sahada kaldı.

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