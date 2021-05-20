Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, görevi bırakıyor

Süper Lig’de sezonu 51 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Göztepe’de başkan Mehmet Sepil, şok bir kararla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Altınbaş Holding’ten 2014 yılında devraldığı kulübü 2’nci Lig’den 14 sene sonra Süper Lig’e çıkarıp burada kalıcı yapan, sarı-kırmızılılara aradan geçen süreç içinde Urda Adnan Süvari Tesisleri ve tarihindeki ilk stadı olan Gürsel Aksel Stadı’nı kazandıran Mehmet Sepil, veda kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Haziran ayı içerisinde yapılacak Göztepe Genel Kurulu ile birlikte görevi bırakacağını açıklayan Mehmet Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“7 yıldır gururla üstlendiğim Göztepe Spor Kulübü Başkanlığı görevinden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Kulübümüzü çok daha iyi noktalara getireceğine inandığım bu adımla yönetimde üstlenmiş olduğum tüm görevler bir icra kurulu tarafından yürütülecek olup, yeni bir yapı bayrağı devralana kadar yönetim sistemimiz bu şekilde devam edecektir. Göztepe'miz Türk futbolunun hepimizce malum olan çarpık yapısı içinde parlayan bir yıldız olarak kalmaya devam edecektir.”