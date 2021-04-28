Göztepe beraberliği sonrası Ekuban: Asla pes etmeyeceğimizi gösterdik

Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da beraberlik golünü atan Caleb Ekuban, Marlon ve Bakasetas karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

“ASLA PES ETMEYECEĞİZ”

Takım olarak pes etmeyeceklerini gösterdiklerini dile getiren Ekuban, “İstediğimiz gibi başlayamadık. Sonrasında da işleri toparlayacakken 10 kişi kaldık. Golü atarak bir puan kazandık ama bir puandan daha fazlası o duruşu göstermekti. Asla pes etmeyeceğimiz gösterdik” ifadelerini kullandı.

MARLON: “DAHA ÖNCE STOPER OYNADIM”

Daha önce stoper mevkiinde rol aldığını vurgulayan Marlon, “Maça kötü başladık, eksik kaldık ancak vazgeçmedik. İyi mücadele ettik. Ben daha önce de Portekiz’de stoper olarak oynadım ve şu anda takımıma yardımcı olmak istiyorum. Son ana kadar mücadele ettik ve puanı aldık” dedi.

BAKASETAS: 1 PUAN ALDIK AMA KAZANMALIYDIK

Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor’da Bakasetas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kazanmaları gerektiğine dikkat çeken Bakasetas, “Bugün farklı roller üstlendim. Berat’ın kırmızı kartından sonra takıma farklı şekilde yardım etmeye çalıştım. Bugün skordan mutlu değiliz, amacımız kazanarak buradan ayrılmaktı. Benim için önemli şey takımın mücadele etmesi ve bir puan aldık ancak kazanmalıydık. Artık önümüzdeki maçlara bakmak zorundayız ve kalan maçları kazanmalıyız” dedi.

Dinlenme fırsatları olmadığını söyleyen Yunan futbolcu, “Çok yorucu bir sezonun ardından hemen başladık, dinlenme fırsatımız bile olmadı. Bizim işimiz bu ancak herkes için sezon kolay geçmedi. Trabzonspor’un her zaman kazanmaya odaklanması gerekiyor, biz de bunu yapmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.