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Göztepe camiasının acı kaybı

Göztepe Spor Kulübü eski başkanlarından Yüksel Kazmirci, 91 yaşında hayatın kaybetti.

Güncellenme: 13:43, 08/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Göztepe camiasının acı kaybı

Göztepe Spor Kulübü eski başkanlarından ve İzmir'in bir dönem en ünlü sinemalarından Yıldız Sineması'nın eski sahibi Yüksel Kazmirci hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Kazmirci'nin yaşlılığa bağlı sebepler nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazmirci'nin vefatı üzerine Göztepe Spor Kulübü de baş sağlığı mesajı yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Eski başkanlarımızdan Yüksel Kazmirci'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz.”

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