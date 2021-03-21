Göztepe dağıldı… Üç yıl sonra ilk kez

Spor Toto Süper Lig’de üst üste gelen galibiyetlerden sonra Ankaragücü deplasmanda 3-0 kaybeden Göztepe, evinde ilk yarısını 4 golle yenik kapatıp ardından 5-0 geriye düştüğü maçta Demir Grup Sivasspor’a 5-3 teslim oldu. Geçen sezon kapılarını açan yeni evi Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez kalesinde 5 gol birden gören sarı-kırmızılı ekip 2’de 0’la milli maçlar için lige verilen araya moralsiz girdi. Son 2 haftada kalesinde 8 gol birden gören Göztepe’de sezon başından beri övgü alan 22 yaşındaki file bekçisi İrfan Can’ın yanı sıra defans hattı taraftardan yoğun eleştiri aldı.

Ligde 39 puanda kalıp, 40 puana ulaşan Sivasspor’a geçilen İzmir temsilcisinde Ünal Karaman, maç sonrası özellikle ilk yarıdaki oyunun kabul edilemez olduğunu söyleyip kadroda operasyon sinyali verdi.

Karaman, maç sonrası, “Galibiyetler yaşıyorsak mağlubiyetler de yaşayacağız. Şartlar ne olursa olsun saha içerisinde mücadele eden bir takım olmalıyız. Kalemizde gördüğümüz 5 şut var ve 5 tane yediğimiz gol var. Bu asla kabul edilecek bir durum değil. Biz kendi iç hesaplaşmamızda çok farklı şeyleri çok farklı şekilde konuşacağız. Bu benim kabul edebileceğim bir oyun tarzı değil. Biz bazı şeyleri kabul ediyorsak oyuncularımız da bazı şeyleri kabul etmeli. Eğer arkamızda hoş anılarla camiadan ayrılan oyuncular olmak istiyorsak kendimizi ona göre geliştirmeliyiz. Kendimizi ve oyuncularımızı hesaba çekeceğiz” açıklamasını yaptı.

3 YIL SONRA 5 GOL

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı’nda ilk kez 5 gollü bir mağlubiyet yaşarken Süper Lig’de 3 yıl sonra kalesinde 5 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip son olarak Süper Lig’e 14 sene sonra döndüğü 2017-2018 sezonunda 7 Nisan 2018’de Beşiktaş’la deplasmanda oynadığı maçı 5-1 kaybetmişti.