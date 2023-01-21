Göztepe deplasmanda Erzurumspor’u devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Erzurumspor FK'yi 1-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig’in 21. haftasında Göztepe, BB Erzurumspor’a konuk oldu. Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.
Göztepe’ye galibiyeti getiren gol, 44. dakikada Yasin Öztekin’den geldi. Ligde son 2 maçında maçında mağlubiyet alan Göztepe, bu galibiyetle birlikte puanını 27’ye yükselterek 11. sıraya yükseldi.
Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Erzurumspor ise 18 puanla 15. sırada konumlandı. Gelecek hafta Göztepe, Bandırmaspor’u konuk edecek. BB Erzurumspor ise deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.
- Stat: Erzurum Kazım Karabekir
- Hakemler: Erdem Mertoğlu, Serdar Soydan, Sabri Öğe
- Erzurumspor FK: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Yakup Kırtay (Dk. 62 Ufuk Budak), Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 22 Alican Özfesli) (Dk. 75 Batuhan Artarslan), Cengizhan Bayrak, Olanare, Eren Tozlu
- Göztepe: Arda Özçimen, Lukas Erhan Gottwalt, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal (Dk. 75 Mihojevic), Tuğbey Akgün, Yalçın Kayan, Emre Gedik, Mamah (Dk. 84 Ngalina), Kvasina, Yasin Öztekin (Dk. 75 Atanga)
- Gol: Dk. 44 Yasin Öztekin (Göztepe)
- Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Dk. 47 Estrela, (Erzurumspor), Dk. 45+3 Atınç Nukan, Dk. 78 Emir Ortakaya (Göztepe)