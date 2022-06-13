Göztepe devrediliyor

Göztepe Spor Kulübü Sahibi Mehmet Sepil ve Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün hisse devir süreciyle alakalı Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Danimarkalı Rasmus Ankersen ile bir araya geldi.

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Spor Toto Süper Lig’e veda eden Göztepe’de, kulübün sahibi Mehmet Sepil, Sport Republic şirketinin kurucu ortağı Rasmus Ankersen ile bir süredir devir için görüşmelerini sürdürüyordu.

Geçtiğimiz aylarda İzmir’e gelen Rasmus Ankersen, tesisleri ve stadyumu gezdikten sonra İzmir’den ayrılmıştı. Danimarkalı iş insanı geçtiğimiz günlerde yeniden İzmir’e gelerek Mehmet Sepil ve Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ile toplantı yaptı. Toplantının ardından Papatya, devir ile alakalı herhangi bir problem bulunmadığını söyledi.

Göztepenin 97. yılına özel olarak bastırılan tişörtü de giyen Ankersen’in yarın sarı-kırmızılıların kuruluş yıl dönümü için yapılacak etkinliklere de katılacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulübün devir işlemlerinin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

TURGAY ALTAY ÖN PLANDA

Sepil ve Papatya ile toplantılara başlayan Ankersen’in öncelikle teknik direktör sorunun çözülmesi için mesai harcadığı kaydedildi. Yöneticilerin önerdiği isimler üzerinde çalışan Ankersen’e geniş çapta bir liste verildi.

Listede Hüseyin Eroğlu, Bülent Korkmaz, Tamer Tuna, Turgay Altay ve Volkan Demirel’in olduğu, yıllarca Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yapıp son olarak Manisa FK’yı çalıştıran Turgay Altay’ın bir adım öne çıktığı kaydedildi.

Mevcut takımla ilgili de bilgiler alan Rasmus Ankersen, gelecek teknik adamın raporuna göre kadroyu şekillendireceği vurgulandı. Stadı ve Urla Adnan Süvari Tesislerini gezen Ankersen, personelle de tanıştı. Ankersen’in yarın oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için Gürsel Aksel Stadı’na geleceği de öğrenildi. Göztepe, Ankersen’le yurtdışından yatırım alan ilk Türk kulübü olacak.

GÖZ-GÖZ 97 YAŞINDA

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, yarın 97. yaşını kutlayacak. Süper Lig’de küme düşme üzüntüsü yaşayan sarı-kırmızılılar her sene olduğu gibi 14 Haziran’da doğum günü etkinlikleri yapacak.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda toplanacak sarı-kırmızılı futbolseverler önce müzik gösterileriyle organizasyona başlayacak. Ardından saatler 21.30’u gösterdiğinde Göztepeli futbolseverler geleneksel olan meşale şovlarını yapacak. Meşale gösterisinin ardından taraftarlar Gürsel Aksel Stadı’nda oynanacak Türkiye-Litvanya maçını izlemek için tribündeki yerlerini alacak.