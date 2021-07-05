Göztepe, Dino Arslanagic’e imza attırdı

Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı stoper Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “1993 doğumlu Belçikalı oyuncu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Nisan 1993’de Belçika’nın Valon Brabant şehrinde dünyaya gelen Arslanagic, Belçika’nın Standard Liege takımında profesyonel olduktan sonra Mouscron, Royal Antwerp ve son olarak KAA Gent takımlarının formasını giydi. Dino Arslanagic’e Göztepe’mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” denildi.