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Göztepe efsane futbolcusunu uğurladı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Göztepe'nin efsane futbolcusu Ertan Öznur, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme: 15:57, 28/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Göztepe efsane futbolcusunu uğurladı

İzmir’in Çeşme ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 26 Haziran Cumartesi günü 76 yaşında hayatını kaybeden Süper Lig ekibi Göztepe’nin efsane kadrosunun futbolcularından Ertan Öznur, Gürsel Aksel Stadı’nda hayatta olan takım arkadaşlarının katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Göz-Göz’ün Avrupa Fuar Şehirleri Kupası’nda 1968-69 sezonunda yarı final oynayan efsane kadrosunda yer alan isimlerden Öznur için sarı-kırmızılıların mabedinde tören düzenlendi. Törene kulüp tarihinin efsane takım kadrosundan Özer Yurteri, Fevzi Zemzem, Mehmet Fahri Türken, Ulvi Kiremitçiler, Nihat Yayöz, İsmail Sütçü, Mehmet Işıkal ve Cudi Vergili’nin yanı sıra Başkan Vekili Talat Papatya katıldı.

Stada alkışlarla getirilen Ertan Öznur’un sarı-kırmızılı bayrağa sarılı cenazesi, törenin ardından Avni Naili Limboz Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Göztepe camiası geçen yıl yine efsane takım oyuncularından Nevzat Güzelırmak ile Halil Kiraz’ı kaybetmenin acısını yaşamıştı.

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Avrupa Çeşme Cumartesi Futbol Göztepe izmir Kalp krizi Süper Lig