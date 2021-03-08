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Göztepe, Erzurumspor’u da geçti! Seri 5’e çıktı

Ligde son 4 maçta 10 puan toplayan Göztepe, Erzurumspor'u 3-1 yenerek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 21:01, 08/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Göztepe, Erzurumspor’u da geçti! Seri 5’e çıktı

Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak son 5 haftada 13 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe’nin galibiyet gollerini 4. dakikada Leo Schwechlen (K.K), 83. dakikada Halil Akbunar ve 90+8’de penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti. Erzurumspor’un tek golü ise 48. dakikada Emrah Başsan’dan geldi. Konuk takımda 90+4’te penaltı yapan Da Costa, VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 5 maçında 4. galibiyetini alan Göztepe 39 puanla 9. sırada haftayı tamamlarken; Erzurumspor ise 26 puanla 19. sıraya geriledi.

Ligin 30. haftasında Göztepe, 14 Mart Pazar günü 13.30’da Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor da aynı gün 16.00’da Trabzonspor’u sahasında konuk edecek.

Ankaragücü Erzurumspor Göztepe pazar Süper Lig Trabzonspor