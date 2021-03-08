Göztepe, Erzurumspor’u da geçti! Seri 5’e çıktı

Süper Lig’in 29. haftasında Göztepe ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazanarak son 5 haftada 13 puanı hanesine yazdırdı.

Göztepe’nin galibiyet gollerini 4. dakikada Leo Schwechlen (K.K), 83. dakikada Halil Akbunar ve 90+8’de penaltıdan Alpaslan Öztürk kaydetti. Erzurumspor’un tek golü ise 48. dakikada Emrah Başsan’dan geldi. Konuk takımda 90+4’te penaltı yapan Da Costa, VAR uyarısının ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son 5 maçında 4. galibiyetini alan Göztepe 39 puanla 9. sırada haftayı tamamlarken; Erzurumspor ise 26 puanla 19. sıraya geriledi.

Ligin 30. haftasında Göztepe, 14 Mart Pazar günü 13.30’da Ankaragücü ile karşılaşacak. Erzurumspor da aynı gün 16.00’da Trabzonspor’u sahasında konuk edecek.