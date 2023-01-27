Göztepe evinde Bandırmaspor’u mağlup etti
Sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u mağlup eden Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini alarak Play-Off umutlarını taze tuttu.
Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK’yi 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, evinde önemli rakiplerinden Beyçimento Bandırmaspor’u da 3-1 mağlup etti.
Sarı-kırmızılıların cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak oynadığı maçta perdeyi 3’üncü dakikada Yasin açtı. Konuk Bandırmaspor 27’de Soukou ile tabelayı eşitledi. Yasin 44’te bir kez daha sahneye çıkıp İzmir ekibini 2-1 üstünlüğe taşıdı. Atanga, 85’te skoru belirleyen isim oldu.
Göztepe bu sonuçla 30 puana yükselirken, Bandırmaspor 34 puanda kaldı.
STAT: Gürsel Aksel
HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız
GÖZTEPE: Arda, Arslanagic, Mihojevic, Emir, Tarık (Dk. 90+4 Erhan), İsmail, Tuğbey, Yalçın, Mamah (Dk. 80 Ngalina), Kvasina, Yasin (Dk. 76 Atanga)
BANDIRMASPOR: Gkelios, Tarık (Dk. 90+1 Erhan Gottwalt), Levent, Fatih, Koutroumbis (Dk. 38 Oğuz), Caner, Sedat (Dk. 46 Terzic), Mehmet (Dk. 46 Camara) , Mulumba, Soukou, Manos (Dk. 46 Atabey)
GOLLER: Dk. 3 ve Dk. 44 Yasin, Dk. 85 Atanga (Göztepe), Dk. 27 Soukou (Bandırmaspor)
SARI KARTLAR: Atabey. Mulumba (Bandırmaspor), Arslanagic (Göztepe)