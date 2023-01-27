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Göztepe evinde Bandırmaspor’u mağlup etti

Sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'u mağlup eden Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini alarak Play-Off umutlarını taze tuttu.

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Göztepe evinde Bandırmaspor’u mağlup etti

Spor Toto 1’inci Lig’de geçen hafta deplasmanda Erzurumspor FK’yi 1-0 yenerek Play-Off yolunda umutlanan Göztepe, evinde önemli rakiplerinden Beyçimento Bandırmaspor’u da 3-1 mağlup etti.

Sarı-kırmızılıların cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak oynadığı maçta perdeyi 3’üncü dakikada Yasin açtı. Konuk Bandırmaspor 27’de Soukou ile tabelayı eşitledi. Yasin 44’te bir kez daha sahneye çıkıp İzmir ekibini 2-1 üstünlüğe taşıdı. Atanga, 85’te skoru belirleyen isim oldu.

Göztepe bu sonuçla 30 puana yükselirken, Bandırmaspor 34 puanda kaldı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Gökhan Memişoğlu, Burak Cansız

GÖZTEPE: Arda, Arslanagic, Mihojevic, Emir, Tarık (Dk. 90+4 Erhan), İsmail, Tuğbey, Yalçın, Mamah (Dk. 80 Ngalina), Kvasina, Yasin (Dk. 76 Atanga)

BANDIRMASPOR: Gkelios, Tarık (Dk. 90+1 Erhan Gottwalt), Levent, Fatih, Koutroumbis (Dk. 38 Oğuz), Caner, Sedat (Dk. 46 Terzic), Mehmet (Dk. 46 Camara) , Mulumba, Soukou, Manos (Dk. 46 Atabey)

GOLLER: Dk. 3 ve Dk. 44 Yasin, Dk. 85 Atanga (Göztepe), Dk. 27 Soukou (Bandırmaspor)

SARI KARTLAR: Atabey. Mulumba (Bandırmaspor), Arslanagic (Göztepe)

Erzurumspor Göztepe izmir
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