Göztepe, Fransız orta saha oyuncusu Aliou Traore’yi kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, orta saha oyuncusu Aliou Traore ile 1 yılı kulüp opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Bir dönem İngiltere’nin Manchester United’ın 23 yaş altı takımında da forma giyen Fransız oyuncu, 2021’de İtalya’nın Parma ekibine transfer olurken, sezon başında bir başka İtalyan takımı Frosinone’nin kadrosuna dahil oldu.

