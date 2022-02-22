Göztepe-Galatasaray maçında Arda Kardeşler’e eleştiri: 23 dakika uzatmalıydı

Galatasaray'ın Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği maçta hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemi Mete Kalkavan'ın performansı, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta değerlendirildi. Pozisyonların yorumlandığı programda VAR süreleri de hesaplandı ve maçın toplamda en az 23 dakika uzatılması gerektiği belirtildi.

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Göztepe ile Galatasaray çok kritik bir karşılaşma oynadı. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta 4 penaltı golü atıldı ve Galatasaray sahadan 3-2 galip ayrılıp 6 maçlık hasretini dindirdi.

Kapalı gişe oynanan tempolu maçta Galatasaray lehine 3 penaltı verildi, bir tanesi VAR’dan geri döndü. Penaltıları Gomis gole çevirerek galibiyette pay sahibi olurken, tehlike hattıyla da fark 6 puana çıktı.

Maçtan sonra yayıncı kuruluş beINSports’taki Trio programında eski hakemler Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, karşılaşmanın kritik pozisyonlarını inceledi. FIFA kokartlı Kardeşler’i VAR’ın kurtardığını belirten üçlü, karşılaşmanın uzatma dakikalarının yanlış verildiğini ifade etti.

“TAYLAN’IN PENALTISI KURSLARDA…”

“Taylan’ın eline çarpan top net bir penaltı. Kurslarda gösterilebilecek netlikte. Pozisyon öncesinde Ömer’e faul yok onu da söylemek lazım. Ayrıca bu penaltı pozisyonu inceleme 3 dakika sürdü. Hakem de ilk yarıya 3 dakika uzatma vermişti. Aslında pek uzatma da vermemiş oldu.”

“TAM 7 DAKİKA İNCELENDİ”

“Penaltı olmaması için eller doğal konumda olacak, elini çekmeye çalışacak, vücuda yapışık olacak. Ömer Bayram’ın pozisyonunda bunlar yok. Çok açık bir penaltı. VAR muhtemelen ayaktan bilerek mi sekiyor diye kontrol ediyor fakat orada top sadece ayağına çarpıyor. Bilerek ayağıyla oynasa ve top eline çarpsa penaltı olmaz. Ama burada ayağına çarpıyor sadece belli belirsiz. Net bir penaltı. Fakat bu pozisyon tam 7 dakika incelendi. Bu kadar olmamalı.”

“MİNİMUM 23 DAKİKA EKLEMELİYDİ”

“Emre Kılınç’ın bileğine basıldığı pozisyonda net bir penaltı. Hakem art arda yaşanan karamboller nedeniyle bu pozisyonu göremeyebilir. Hakemi eleştirmeyeceğim tek pozisyon bu olabilir. Ancak oyun o pozisyon sonrası çok oynandı. Madem böyle bir şey sezdiniz daha erken oyunu durdurabilirdiniz… Öte yandan Taylan’ın elle oynaması pozisyonunda oyun 7 dakika, Arslanagic’in elle oynamasında 4 dakika, Arslanagic’in iptal edilen penaltı pozisyonunda 2 dakika, Berkan Emir’in penaltıya sebebiyet verdiği pozisyonda da oyun 7 dakika durdu. Toplam 20 dakika sadece penaltılar ve VAR’la oyun durmuş. Hakem bu maça 13 dakika ekledi uzatma olarak. Minimum 23 dakika eklemeliydi. Onu da söyleyelim.”

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