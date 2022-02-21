Göztepe Galatasaray unutulmaz maç oldu! 4 penaltı, VAR kararları, +9 uzatma…

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Göztepe Galatasaray karşılaşmasında eşine az rastlanır anlar yaşandı. Penaltı kararlarıyla ve VAR incelemeleriyle özellikle uzatma anları nefes kesen maç geceye damga vurdu.

Sozcu.com.tr

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Son yılların en unutulmaz maçlarından biri İzmir’de Göztepe ile Galatasaray arasında oynandı… Baştan sona nefes kesen karşılaşmada her şey vardı. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik 90 dakikada Galatasaray geriden gelerek son dakika penaltısıyla 3-2 kazandı.

Maçta tam 4 penaltı kararı verildi ve 1’i VAR kararıyla iptal edildi. Göztepe 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1’i yakaladı ve arka arkaya 2 penaltı golüyle maçı 3-2 kaybetti. Son dönemlerin en enteresan maçında neler olduğuna gelin hep birlikte bakalım…

İLK PENALTI GÖZTEPE’YE

Dakika 3: Galatasaray, Victor Nelsson’un golüyle öne geçti. Rakip yarı alanının ortalarından Ömer Bayram’ın kullandığı serbest vuruşta Mostafa Mohamed’in kafayla indirdiği topa Victor Nelsson, ceza alanı içinde bekletmeden vuruşunu yaptı ve topu kaleci İrfan Can Eğribayat’ın sağından ağlarla buluşturdu.

Dakika 45: Kerim Alıcı’nın sağ kanattan ortasında Taylan Antalyalı ceza alanı içinde topu eliyle oynadı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Göztepe, Cherif Ndiaye’nin penaltıdan attığı golle maçta eşitliği sağladı. Cherif Ndiaye, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve durumu 1-1 yaptı.

VAR İNCELEMESİ VE GÖZTEPE ÖNE GEÇTİ

Dakika 68: Hakem Arda Kardeşler VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledikten sonra ceza alanı içinde Ömer Bayram’ın topu eliyle oynadığını belirtti ve penaltı noktasını gösterdi. Göztepe, Cherif Ndiaye’nin penaltıdan attığı golle maçta 2-1 öne geçti.

Dakika 84: Arda Kardeşler’e VAR’dan bir kez daha uyarı geldi ve pozisyonu izledikten sonra ceza alanı içinde Dino Arslanagic’in topu eliyle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray, Bafetimbi Gomis’in penaltıdan attığı golle maçta 2-2’lik eşitliği yakaladı.

ARDA KARDEŞLER VERDİ VAR İPTAL ETTİ

Maçın sonuna en az 9 dakika uzatma eklendi. Uzatma dakikalarının ilk anlarında Hakem Arda Kardeşler, Bafetimbi Gomis’in ceza alanı içinde şutunda Dino Arslanagic’in eliyle oynadığını belirterek penaltı noktasını gösterdi ve ikinci sarıdan kırmızı kartını çıkardı. Ancak VAR’dan uyarı geldi. Pozisyonu izleyen Arda Kardeşler elle oynama olmadığını söyleyerek penaltıyı iptal etti.

BİR KAÇ DAKİKA SONRA VAR BAŞKA POZİSYONDA ‘PENALTI’ DEDİ

Dakika 90+4: Galatasaray için VAR bir kez daha devreye girdi. Gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Arda Kardeşler pozisyonu izledikten sonra Berkan Emir’in Emre Kılınç’a ceza alanı içinde ayağına bastığını belirterek penaltı noktasını gösterdi.

Dakika 90+9: Oyuna sonradan giren Gomis yine penaltıda topun başına geçti ve Galatasaray’a galibiyeti getiren golü attı ve İzmir’deki unutulmaz maçta 3 puanı alan taraf sarı kırmızılılar oldu.

Yaşananların ardından gerilim tırmandı. Sahaya giren bir Göztepeli taraftar güvenlik görevlileri tarafından dışarıya çıkarıldı.

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