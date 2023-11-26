Göztepe galibiyeti Tuzlaspor karşısında hatırladı
Göztepe, sahasında konuk ettiği Tuzlaspor'u ikinci yarıda Yalçın Kayan'ın kaydettiği gollerle yenerek, iki maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında, Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov yönetiminde ilk maçına çıkan Göztepe, Tuzlaspor’u 2-0 yendi.
Göztepe’yi galibiyete taşıyan golleri 49 ve 64. dakikalarda Yalçın Kayan kaydetti.
Ligde iki maçlık mağlubiyet serisinin ardından galibiyetle tanışan Göztepe, puanını 23’e yükseltirken, Tuzlaspor 11 puanda kaldı.
- Stat: Gürsel Aksel
- Hakemler: Alpaslan Şen, Oğuz Terzi, Serdar Soydan
- Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, İsmail Köybaşı, Tarkan Serbest, Doğan Erdoğan, Mamah (Dk. 90+4 Kubilay Kanatsızkuş), Nielsen, Yalçın Kayan (Dk. 90 Ümit Akdağ) , Tijanic (Dk. 83 Celil Yüksel), Messaoudi (Dk. 90+4 Traore) , Ogün Bayrak (Dk. 83 Fıratcan Üzüm)
- Tuzlaspor: Ferhat Kaplan, Hasanalizada, Mehmet Taş (Dk. 54 Hikmet Çiftçi), Mata (Dk. 72 Bangoura), Adeniyi, Muhammed Akarslan (Dk. 46 Awuku), Ba, Togui (Dk. 72 Yahaya), Gökhan Akkan (Dk. 72 Ahmet Yazar), Sadık Baş, Çağrı Giritlioğlu
- Goller: Dk. 49 ve Dk. 64 Yalçın Kayan (Göztepe)
- Sarı kartlar: Dk. 19 Messaoudi, Dk. 66 Doğan Erdoğan, Dk. 71 Stanimir Stoilov (Teknik direktör) (Göztepe), Dk. 32 Mata (Tuzlaspor) (AA)