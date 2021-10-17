Göztepe geriden geldi Kasımpaşa’yı evinde dağıttı

Zorlu Kasımpaşa deplasmanında 1-0 geriye düşen Göztepe, 67'de Jahovic ile beraberliği yakaladı, 86'da Tijanic'in muhteşem füzesiyle 2-1 kazandı. Sloven yıldızın golü sosyal medyada güne damga vurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’de 9. hafta mücadelesinde Cihat Arslan’ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Nestor El Maestro’nun takımı Göztepe kozlarını paylaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe, 2-1 kazandı. Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan’ın golüyle öne geçerken 67. dakikada Adis Jahovic eşitliği getirdi.

DAVID TIJANIC’TEN MUHTEŞEM FÜZE

86. dakikada David Tijanic ceza sahası dışına doğru açılan topa gelişine muhteşem bir vuruş yaptı. Oldukça sert ve isabetli bir şut çıkaran 24 yaşındaki Sloven futbolcu muhteşem bir gole imza atarak galibiyeti getirdi. Haftanın en güzel gollerinden birine imza atan Tijanic’in şutu sosyal medyada da gündem oldu. İşte o gol için yapılan paylaşımlar:

Tijanic az önce sezonun en güzel golünü mü attı? —(@_melihyavas) October 17, 2021

David Tijanic tek birşey söylemek istiyorum ayağına sağlık be kardeşim #Göztepe — Nihat Atalay Elbülken (@nihatelbulken) October 17, 2021

Tijanic acayip bir gol attı. Topu göremedik. — Yılmaz Sülün (@YilmazSulunn) October 17, 2021

Göztepeli Tijanic, Pjanic golü attı. Muhteşem gol. — Mario Gomez (@MariooGomez33) October 17, 2021

Allahına kurban Tijanic!!!!

Topu gören parmak kaldırsın. #Göztepe — Osman BAŞDAŞ (@obasdass) October 17, 2021

Tijanic in attigi gol en az 2 lik sayilmali gol attigi basaksehiri kazanmistik bugun de kasimpasa yi yendik .. — tamotuzbes (@BickiciC) October 17, 2021

Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 6 puanda kalırken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Göztepe ise 8 puana yükseldi ve 4 haftalık mağlubiyet serisi son buldu.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Trabzonspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK DEVRE)

10. dakikada Göztepe savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Tarkan’da kaldı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruş ceza sahası içindeki Brecka’ya pas oldu. Brecka’nın sol ayağıyla yaptığı vuruşta ise top yandan auta gitti.

23. dakikada Eysseric’in sağdan ortasında arka direkteki Tarkan’ın kafayla vurduğu top üstten auta çıktı.

28. dakikada Eysseric’in sol kanatta kullandığı faulde altıpas üzerinde yükselen Jorgensen, kafayla vurduğu meşin yuvarlağı az farkla yandan auta gönderdi.

38. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Burekovic, sağdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

51. dakikada Eysseric'in sağ kanattan ceza sahasına yerden ortasında arka direkte kendini unutturan Yusuf Erdoğan'ın müsait pozisyondaki vuruşu ağlara gitti. 1-0

57. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza yayı çizgisi üzeri kaleye hafif sol çapraz pozisyonda topla buluşan Jahovic'in bekletmeden yaptığı plase vuruşu kaleci Harun kornere çeldi.

68. dakikada ceza sahası içerisinde Ndiaye'nin vuruşunu kaleci Harun ayaklarıyla çeldi. Dönen topu altıpas içerisinde önünde bulan Jahovic'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 1-1

73. dakikada Jörgensen'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci İrfan Can yumrukladı. Seken topu altıpas önünde Yusuf Erdoğan kontrol etmek isterken İrfan Can yaptığı hamleyle meşin yuvarlağın sahibi oldu.

87. dakikada Berkan'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanına yapılan ortayı kaleci Harun yumrukladı. Ceza sahası dışı sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Tijanic'in gelişine sert vuruşu ağlara gitti. 1-2