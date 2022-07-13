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Göztepe, Hüsamettin ve Uğur Kaan’ı bitirdi

Yeni sezonun ilk etap hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde tamamlayan Göztepe transferde de işi bitirdi.

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Göztepe, Hüsamettin ve Uğur Kaan’ı bitirdi

Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, daha önce prensipte anlaşma sağladığı Altınordulu forvet Hüsamettin Yener ve Fenerbahçeli sağ bek Uğur Kaan Yıldız’ı kadrosuna dahil etti.

İki oyuncu da ikinci etap çalışmaları için Afyonkarahisar kampına dahil oldu. Göztepe’de sportif direktörlük görevine getirilen Hırvat Ivan Mance de takımla birlikte Afyonkarahisar’a gitti.

Öte yandan Göztepe’nin peşinde olduğu 1461 Trabzonlu sol bek Yunus Emre Gedik transferi ise gerçekleşmedi.

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