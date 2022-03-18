Göztepe için ‘ya tamam, ya devam’ maçı

Spor Toto Süper Lig’de yarın Alanyaspor’u konuk edecek Göztepe, kümede kalma umutlarını devam ettirmek adına kritik bir maça çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Göztepe, yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Serkan Ok ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşma öncesinde Göztepe 27 puanla 18. sırada, Alanyaspor ise 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

Küme düşme hattına en yakın takım olan Giresunspor'la arasında 7 puan fark bulunan Göztepe, kümede kalma adına kritik haftalara girdi. Ligde son 9 maçı kalan sarı-kırmızılılar, umutlarını sürdürmek adına Alanyaspor karşısında galibiyetten başka bir sonuç düşünmüyor. İzmir temsilcisi, müsabakadan beraberlik veya mağlubiyetle ayrılması halinde kümede kalma şansını oldukça düşürecek.

2 CEZALI, 4 SAKAT

Maç öncesinde Göztepe'de sarı kart cezaları bulunan Berkan Emir ve Aytaç Kara, Alanyaspor karşısında sahaya çıkamayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süren Atınç Nukan, Moubandje, Burekovic ve Mihojevic de maç kadrosunda yer almıyor.