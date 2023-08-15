Göztepe kabuk değiştirdi

Sezonun ilk haftasında 1'inci Lig'de Sakaryaspor'a 1-0 yenilmenin üzüntüsünü yaşayan Göztepe, lig maratonu öncesi 11 transferle vitrinini yeniledi.

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Geçen sezon Sport Republic ve Başkan Rasmus Ankersen yönetimindeki ilk yılda Play-Off oynamasına rağmen Süper Lig’e dönmeyi ıskalayan Göztepe, transfer döneminde özellikle kale ve defans hattına takviye yaptı.

Son olarak geçen hafta anlaşmaya varılmasına rağmen vize engeli nedeniyle Adnan Menderes Havalima’nından dönen Belçika 1’inci Ligi ekiplerinden KV Kortrijk’in 25 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu Billal Messaoudi’nin zorunlu satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralanmasıyla kadroya 11’inci takviye yapıldı.

Yeni sezona kaleyi Southampton’dan İzmirli futbolseverlerin Altay’dan tanıdığı Polonyalı Mateusz Lis’i kiralayarak sağlama alan Göz-Göz, defansın sağına Keçiörengücü’nden Ogün Bayrak’ı, soluna Altınordu’dan Ali Dere’yi monte etti. Stopere Trabzonspor’dan genç oyuncu Taha Altıkardeş ve Kasımpaşa’dan Tarkan Serbest alınıp, Alanyaspor’dan yine genç Ümit Akdağ kiralandı. Merkez orta saha olarak Samsunspor’dan Celil Yüksel kiralanırken, sol kanada Senegalli Ibrahima Sory Diallo, sağ kanada Billal Messaoudi geldi. Kariyerinde bir dönem Manchester United’ta da forması giyerek Süper Lig’de Hatayspor ve Konyaspor formalarıyla 3 sezonda 40 gol atan Senegalli Mame Diouf ve Çaykur Rizespor’dan gelen Kubilay Kanatsızkuş, ileri ikilide gol umudu olacak.

İLK MAÇTA 6 YENİ İSİM

Geçen sezondan İsmail Köybaşı, Atınç Nukan, Yalçın, Arda, Lukas Erhan, Emre Gedik, Uğur Kana, Palmer, Mamah, Kvasina, Ngalina, Traore ve Suudi Arabistan’dan dönen Tijanic’in de kadrosunda yer aldığı Göztepe, transfer döneminde aldığı isimlerden 6sına ilk hafta 11de görev verdi. Yeni transferlerden Lis, Ali Dere, Taha, Tarkan, Diouf ve Ogün ilk 11de forma giyerken, Celil oyuna sonradan dahil oldu. Yeni transferlerden Diallo ise kadroda yoktu. (DHA)