Göztepe kader maçına çıkacak

Süper Lig'de küme düşmenin eşiğine gelen Göztpe yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kader maçına çıkacak.

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Spor Toto Süper Lig’de 27 puanla 19’uncu sırada yer alan Göztepe, yarın deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile kritik bir maça çıkacak.

Göztepe, Gaziantep’te kazanamaması durumunda kurtuluş umutlarını matematiksel olarak da yitirip resmen küme düşecek. Sarı-kırmızılılar galip geldiği takdirde Gaziantep FK ile arasındaki puan farkını 11’e düşürecek ve bitime 4 maç kala matematiksel olarak ligde kalma şansını mucizelere bağlı olsa da sürdürecek.

Kalyon Stadı’nda Mustafa Kürşad Filiz’in yöneteceği karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Konuk Göztepe’de takımdan ayrılan Ndiaye ve Nwobodo ile süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can kafilede yer almazken, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Moubandje de müsabakada forma giyemeyecek.

Göztepe ile çıktığı 5 maçta da puan yüzü göremeyen teknik direktör Stjepan Tomas ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacaklarını söyledi.