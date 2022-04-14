Göztepe kasasını doldurdu!

Spor Toto Süper Lig'de bitime 6 maç kala umut tüketip düşmenin eşiğine gelen Göztepe, henüz sezon bitmeden yıldızlarını satarak kasasını doldurdu.

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Önce golcüsü Cherif Ndiaye’yi Çin Halk Cumhuriyeti ekiplerinden Shangai Porta bonservis bedeli ile gönderen Göztepe, orta sahası Obinna Nqobodoyu da Amerika Birleşik Devletleri MLS takımı Cincinnati’ye uğurladı.

Türkiye’nin borçsuz ender kulüplerinden biri olan Göztepe’nin iki oyuncudan toplamda yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde ettiği bildirildi. Kalan 6 maçta iki futbolcusundan yararlanamayacak Göztepe, en az 3 futbolcusunu da hatrı sayılır bir bedelle satma planı yapıyor.

8 yıl sonra başkanlıktan istifa eden Göztepe A.Ş.’nin hakim ortağı Mehmet Sepil’in kulüpteki hisselerinin tamamını da devretmeye hazırlandığı, sarı-kırmızılılarda süresiz kadro dışı bırakılan kaleci İrfan Can Eğribayat, stoper Atınç Nukan ve kaptan Halil Akbunarın da devir tamamlanmadan en kısa zamanda talipli kulüplere verilmesi öngürülüyor.

İrfan Can için Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in Göztepe ile temasta olduğu öğrenildi. Atınç’ı eski takımı Beşiktaş’ın takibe aldığı, Halili de Trabzonspor’un istediği kaydedildi.

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