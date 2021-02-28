Göztepe, Kasımpaşa’yı 62 yıl sonra yendi

Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanmayı başararak 62 yıllık hasrete de sona verdi.

Göztepe, 25. dakikada Cherif Ndiaye’nin golüyle 1-0 öne geçerek maç boyunca üstünlüğünü korumayı başardı. Kasımpaşa’da ise Luckassen 15. dakikada Ndiaye'ye yaptığı çok sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibinde ise Berkan Emir, 72 ve 84. dakikalarda gördüğü sarı kartlarla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Göztepe 35 puanla 9. sıraya yükselirken, Kasımpaşa 29 puanla 14. sırada kaldı.

Göztepe ligin 28. haftasında Perşembe günü deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Kasımpaşa da aynı gün sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak.

KASIMPAŞA’YA KARŞI 1959’DAN SONRA İLK GALİBİYET

Göztepe, Ndaiye’nin golüyle gelen galibiyetle Kasımpaşa’yı 62 yıl sonra ilk kez mağlup etti. 17 ekim 1959’dan sonra oynanan 16 resmi maçta da rakibine üstünlük sağlamayan İzmir temsilcisi, yıllar süren seriye de son verdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Bahtiyar Birinci

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Alpaslan Erdem, Atınç Nukan, Berkan Emir, Obinna Nwobodo, Soner Aydoğdu (Anderson Esiti dk. 62), Fousseni Diabete (Peter Zulj dk. 46), Halil Akbunar (Dzenan Burekovic dk. 86), Cherif Ndiaye, Adis Jahovic (Brown Ideye dk. 77)

Yedekler: Balazs Megyeri, Marko Mihojevic, Titi, Lamine Gassama, Kubilay Sönmez, Stefano Napoleoni

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergonaj, Derrick Luckassen, Tomas Brecka, Oussama Haddadi, Kristijan Bistrovic (Daniel Drinkwater dk. 57), Aytaç Kara, Loret Sadiku, Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 67), Haris Hajradinovic, Kevin Varga (Anıl Koç dk. 78)

Yedekler: Ramazan, Dusko Tosic, Mehmet Feyzi Yıldırım, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Külekçi

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Cherif Ndiaye (dk. 26) (Göztepe)

Kırmızı kartlar: Derrick Luckassen (dk. 15) (Kasımpaşa), Berkan Emir (dk. 84) (Göztepe)

Sarı kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada orta sahada Luckassen'in Cherif Ndiaye'ye yaptığı müdahalesi sonrasında hakem Suat Arslanboğa, Luckassen'e direkt kırmızı kart gösterdi.

26. dakikada sol taraftan Halil Akbunar'ın yerden pasında arka direkte topla buluşan Ndiaye'nin kayarak vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

38. dakikada sağ kanattan Murat Paluli'nin ortasında direkt kaleye yönelen topu kaleci Ertuğrul uzaklaştırdı.

48. dakikada ceza sahası dışında Obinna'nın ayağından aştığı topu kayarak almak isteyen Aytaç Kara'nın müdahalesi şuta dönüştü. Kaleci İrfan Can soluna giden meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

50. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği sert şutta top kaleci İrfan'ın müdahalesiyle direğe çarpıp oyun alanına döndü.

67. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan içeriye yaptığı ortada kaleye giden topu kaleci Ertuğrul son anda kornere çeldi.

84. dakikada orta sahada gelişen Kasımpaşa atağında topa eliyle dokunan Berkan Emir, hakem Suat Arslanboğa tarafından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.