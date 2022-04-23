Göztepe küme düştü, Gaziantep FK maçında Fair Play’den taviz vermedi!

Gaziantep FK-Göztepe karşılaşmasının son anlarında futbol tarihinde eşi benzerine rastlanması zor olaylar yaşandı. Göztepe küme düşmeyi göze alarak Fair Play ruhunu yaşatırken, Gaziantep FK'lı oyuncular da bu duruşu karşılıksız bırakmadı. Futbol tarihinde unutulmayacak anların yaşandığı maçın sonunda, Göztepe'nin bitime 4 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig 34. haftasında Gaziantep FK’ya konuk olan Göztepe, kümede kalma umutlarını sürdürmek için hayati bir maça çıktı. Maçın son anlarına kadar 0-0 beraberlikle geçilen maçın 90+2. dakikasında gelen golle herkesi şaşkına çeviren olaylar silsilesi başladı.

Göztepe’nin orta sahada kazandığı serbest vuruş hakem atışıyla başlarken, kalecinin önde olduğunu gören Soner Aydoğdu doğrudan kaleyi hedef aldı. Direkten dönen topu Adis Jahovic ağlarla buluşturarak Göztepe’yi 1-0 öne geçirdi. Ancak Göztepeli futbolcular, bu golün Fair Play ruhuna aykırı olduğunu düşünerek küme düşmeyi göze alarak Gaziantep FK’nın gol atması için kaleyi açtı.

MUHAMMET DEMİR PENALTIYI AUTA ATTI

Gaziantep’te Joao Figueiredo santradan sonra topu alıp doğruca kaleye gitti ve skoru 1-1’e getirdi. Maç bu skorla bitecek derken, Gaziantep FK bir pozisyon daha yakaladı ve penaltı kazandı. Ancak bu kez topun başına geçen Muhammet Demir, Göztepe’nin jestine karşılık vererek topu dışarı attı.

GÖZTEPE RESMEN KÜME DÜŞTÜ

İki takım oyuncularının Fair Play ruhuna yakışan tavrı alkış toplarken, Göztepe 1-1 biten maçın ardından matematiksel olarak Süper Lig’den düştü. İzmir temsilcisi 28 puanla, 16. sıradaki Giresunspor’un 12 puan gerisinde yer aldı. Maç sonu Twitter’dan bir paylaşım yapan Gaziantep FK “Maçlar hep kazanılır, bu defa kazanan saygı” ifadelerini kullandı.

MAÇLAR HEP KAZANILIR; BU DEFA KAZANAN SAYGI! pic.twitter.com/Iw2dTNLa2I — Gaziantep FK (@GaziantepFK) April 23, 2022

MUHAMMET DEMİR: PİŞMAN DEĞİLİM

Öte yandan maçın son dakikasında kazanılan penaltıyı bilerek auta atan Gaziantep FK forveti Muhammet Demir, maçtan sonra şu ifadeleri kullandı:

“Soner’in pozisyonu olmasa 0-0 bitecekti. Gol attılar. Takım küme düşecek olmasına rağmen, 3 puan almaları gerekmesine rağmen bize müsaade ettiler. Golü attık, bir dakika sonra penaltı kazandık. Gole izin vermeseler, penaltı da olmayacaktı. Hala tuhaf hissediyorum. Hiç pişman değilim penaltıyı atmadığım için. Vicdanım çok rahat. Göztepe o fair play’i göstermeseydi penaltı da olmazdı. Penaltıyı atıp sevinmek içimize sinmezdi. Kesinlikle pişman değilim.”