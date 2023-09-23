Göztepe Manisa FK’yi deplasmanda yendi
Manisa FK'ye konuk olan Göztepe, maçın son bölümünde bulduğu golle karşılaşmadan galip ayrıldı. Manisa FK, Graovac'ın gördüğü kırmızı kart nedeniyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trendyol 1. Lig’in 6. haftasında Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda Göztepe’yi ağırladı.
İlk yarısı golsüz biten maçın ikinci yarısında baskılı oynayan konuk takım aradığı golü 88. dakikada Celil ile buldu. Yunus’un sağdan ceza sahasına ortaladığı topu gelişine kaleye gönderen Celilin şutunda top ağlarla buluştu. Manisa FK, 90+4. dakikada Graovac’ın gördüğü kırmızı kart sonrası mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-0 Göztepe’nin üstünlüğü ile sona erdi.
Bu galibiyetle Göztepe puanını 8’e yükseltirken, Manisa FK 11 puanda kaldı.
- STAT: Spor Toto Akhisar Stadyumu
- HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Abdülhamit Söyler, Azad İlhan
- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk, Graovac, Domgjoni, Kaan, Tugay (Dk. 81 Doğukan), Burak, Korenica (Dk. 81 Gakpa), Topalli (Dk. 66 Diallo), Oğuz (Dk. 89 Muhammed Enes Kiprit), Lima
- GÖZTEPE: Lis, Ogün (Dk. 61 Fıratcan), Taha, Atınç, Ümit (Dk. 72 Tarkan), Yunus Emre, Yalçın, Tijanic (Dk. 81 Kubilay), Palmer (Dk. 61 Traore), Mamah (Dk. 73 Celil), Diouf
- GOL: Dk. 88 Celil (Göztepe)
- SARI KARTLAR: Domgjonas (Manisa Futbol Kulübü) Lis, Traore (Göztepe)
- KIRMIZI KART: Dk. 90+4 Graovac (Manisa Futbol Kulübü) (DHA)