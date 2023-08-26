Göztepe, Ngalina’yı kiralık gönderdi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Kongolu futbolcu Michee Ngalina'nın Haugesund'a kiralandığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig’de ekiplerinden Göztepe’de ayrılık yaşandı. Sarı-kırmızılılar kanat oyuncusu Michee Ngalina kiralık olarak gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Michee Ngalina’nın sezon sonuna kadar Norveç ekiplerinden FK Haugesund kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır” denildi.
Geçen sezonun devre arasında ABD ekibi Colorado Springs takımından gelen Kongolu oyuncu, ilk döneminde 14 resmi maça çıkıp 3 gol attı. Ngalina bu sezon ise ilk 2 maçta 111 dakika süre aldı. (DHA)