Göztepe, Onuachu transferi karşılığında Trabzonspor’dan 2 oyuncu istiyor

Trabzonspor'un Paul Onuachu'yu transfer etme girişimi, Sport Republic şirketinin Göztepe'ye olan etkisini devreye sokuyor...

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1. Lig ekibi Göztepe, transfer dönemi öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Süper Lig’in güçlü temsilcisi Trabzonspor’un, Southampton’dan Nijeryalı golcü Paul Onuachu’yu transfer etmesi halinde, Göztepe’nin de bordo-mavililerden iki oyuncuyla sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Göztepe’de kulüp hisselerinin yüzde 70’ine sahip olan Sport Republic şirketinin, İngiltere’de yönettiği Southampton’ın, Onuachu için Trabzonspor’dan 5 milyon Euro ve sarı-kırmızılılara iki oyuncu talep ettiği ifade edildi.

Göztepe’nin, orta saha oyuncusu Kerem Şen ve golcü Batuhan Kör isimleri üzerinde durduğu kaydedildi. Bursaspor altyapısından yetişip Trabzonspor’a gelen iki oyuncudan Kerem, bu sezon 1 maça çıktı.

Batuhan ise geçen sezon kiralık olarak Manisa FK ve 1461 Trabzon takımlarının formasını giydi.

PFDK’DAN GÖZTEPE’YE CEZALAR

Öte yandan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), ligde geçen pazar günü oynanan Altay derbisi sonrası sarı-kırmızılı iki isme ceza kesti. Derbide attığı galibiyet golü sonrası kırmızı kart görüp Altay yedek kulübesiyle tartışan Atınç Nukan’a 1 maçlık cezasının yanında 19 bin 500 TL para cezası verildi. Antrenör Süha Özen de 1 maç men ve 19 bin 500 TL ceza aldı. (DHA)