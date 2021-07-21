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Göztepe Pereira’nın raporunu bekliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe'den talip olduğu futbolcular için Vitor Pereira'nın raporunu bekliyor.

Güncellenme: 13:36, 21/07/2021
Spor HaberleriFutbol
Göztepe Pereira’nın raporunu bekliyor

Süper Ligde yeni sezon kampında transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fanerbahçe’den bir oyuncuyu daha listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerden daha önce stoper Zanka ve kanat Sinan’la ilgilenen sarı-kırmızılıların santrfor Kemal Ademi’yi de düşündüğü vurgulandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira’nın raporunu bekleyen Göztepe’nin şartların oluşması halende Ademi’ye imza attıracağı kaydedildi.

Öncelikle Nijeryalı golcüsü Brown Ideye’yi elden çıkarmak isteyen sarı-kırmızılılar, Ademi transferinde yol haritasını belirleyeceği ifade edildi.

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