Göztepe rahat kazandı, Rizespor Bülent Uygun’la ilk kez kaybetti: 2-0

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Göztepe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanırken, Rizespor son dakikaları 10 kişi ve kalecisiz tamamladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçtaki sesizliği 56. dakikada Halil Akbunar bozdu. Dakikalar 77’yi gösterirken Cherif Ndiaye skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe üç maç sonra galip gelerek puanını 43’e yükseltti. Rizespor ise, 35 puanda kaldı.

KALECİ GÖKHAN AKKAN ATILDI

Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonun ardından Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kırmızı kart gördü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Akkan’ın kendisine küfür ettiğini işaret ederken, oyuncu değişikliği hakkı dolan Rizespor’da stoper Yassine Meriah kalan dakikalarda kaleyi korudu.