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Göztepe rahat kazandı, Rizespor Bülent Uygun’la ilk kez kaybetti: 2-0

Süper Lig 33. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan Göztepe, 2-0'lık skorla üç maç sonra galip gelmeyi başardı. Rizespor ise, Bülent Uygun yönetiminde üç maç sonra ilk mağlubiyetini aldı.

Güncellenme: 18:04, 06/04/2021
Spor HaberleriFutbol
Göztepe rahat kazandı, Rizespor Bülent Uygun’la ilk kez kaybetti: 2-0

Spor Toto Süper Lig 32. haftasında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Göztepe ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazanırken, Rizespor son dakikaları 10 kişi ve kalecisiz tamamladı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçtaki sesizliği 56. dakikada Halil Akbunar bozdu. Dakikalar 77’yi gösterirken Cherif Ndiaye skoru 2-0’a getiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe üç maç sonra galip gelerek puanını 43’e yükseltti. Rizespor ise, 35 puanda kaldı.

KALECİ GÖKHAN AKKAN ATILDI

Maçın son anlarında yaşanan bir pozisyonun ardından Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan kırmızı kart gördü. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Gökhan Akkan’ın kendisine küfür ettiğini işaret ederken, oyuncu değişikliği hakkı dolan Rizespor’da stoper Yassine Meriah kalan dakikalarda kaleyi korudu.

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