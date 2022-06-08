Göztepe sil baştan kurulacak

Yeni sezonda kulüp hisselerinin yüzde 70'i Danimarkalı ünlü spor adamı Rasmus Ankersen ve Sırp milyarder Dragan Solak'ın kurduğu İngiltere merkezli Sport Republic şirketine devredilecek Göztepe'de kadro sil baştan oluşturulacak.

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Gelecek sezon Spor Toto 1’inci Lig’de mücadele edecek Göztepe’de birçok oyuncu kulüpten ayrılırken, teknik ekibin belirlenmesiyle yoğun bir transfer harekatı da başlayacak.

Şu ana kadar Ndiaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo, Murat ve Soner’le resmen yollarını ayıran İzmir ekibinde Moubandje, Wilker, Tannane, Berkan ile Jahovic’in sözleşmeleri sona erdi. Kaleci İrfan Can’ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı Göztepe’de mevcut kadrodan Yalçın, Halil, Atınç, Kerim, Kahraman, Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku, Tijanic, Piric, Ege ve genç futbolcular şimdilik takımda kaldı.

Sözleşmesi sona eren futbolcularla yola devam edilmeyeceği öğrenilirken, özellikle Halil ve Atınç’ın satılıp satılmayacağı da netleşmedi.

FAVORİ EROĞLU

Teknik direktör adaylarını da belirleyen yönetim Altınordu’dan ayrılan Hüseyin Eroğlu adı üzerinde yoğunlaştı. Alternatif olarak Bülent Korkmaz ve Volkan Demirel’in de listede olduğu bildirildi.

Yaklaşık 25 gün sonra top başı yapacak Göztepe’de mevcut yönetim ile Sport Republic şirketinin ortaklarından Rasmus Ankersen yeni sezon planlaması yapmak için toplantılara başladı. Yurt dışında bulunan Ankersen’in temsilcileri aracılığı ile kulüpten bilgiler aldığı ifade edildi. Mehmet Sepil ve kurmayların hem teknik direktör hem de futbolcu isimlerini Ankersen’e iletmeye başladığı, son kararı Danimarkalı iş insanının vereceği kaydedildi.

Takımda kalacak ya da gidecek futbolcuları ise yeni gelecek teknik direktör belirleyecek.