Göztepe, Sivasspor’u da devirdi: 2-1

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Göztepe, Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve üst üste üçüncü galibiyetini aldı. İzmir ekibinde oyuna sonradan giren Jahovic ve Tijanic maçın kaderini değiştiren isimler oldu.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig 22. haftasında Demir Grup Sivasspor’u ağırlayan Göztepe, son haftalardaki başarılı formunu sürdürerek taraftarı önünde sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Ligin ilk yarısında istikrarsız bir görüntü sergileyen Göztepe, sezonun ikinci bölümüne etkili başladı. Antalyaspor ve Yeni Malatyaspor galibiyetleriyle küme düşme hattından uzaklaşan İzmir ekibi, formsuz Sivasspor’u da 2-1 yenerek yükselişini sürdürdü. Maçın 22. dakikasında Atınç Nukan’ın kafa golüyle 1-0 öne geçen Göztepe, Pedro Henrique’nin 50. dakikada penaltıdan attığı gole engel olamayınca skor 1-1’e geldi. Ancak oyuna sonradan giren Adis Jahovic’in 80. dakikadaki müthiş deparı ve asisti sonrası David Tijanic’in topu ağlarla buluşturmasıyla Göztepe maçı 2-1 kazandı.

Göztepe bu sonuçla puanını 24 yaparken Sivasspor 30 puanda kaldı. Göztepe bir sonraki maçında Başakşehir’e konuk olacak. Sivasspor ise, sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.