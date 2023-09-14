Göztepe, Süper Lig’e yükselme hedefine odaklandı: Ağlamayacağız

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Süper Lig'e yükselme hedeflerine tamamen odaklandıklarını ve bunun için her şeyi yapacaklarını söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Göztepe’nin Sportif Direktörü Ivan Mance, Süper Lig’e yükselme hedeflerine tamamen odaklandıklarını ifade etti. Mance, İsmail Köybaşı ve Mame Diouf ile Adnan Süvari Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Mance, bu sezon birçok transfer gerçekleştirdiklerini ve geçen yıla göre daha güçlü bir kadro oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Göztepe’yi, armayı ve ruhu yansıtan bir takım oluşturmaya gayret ettiklerini vurgulayan Mance, Altay karşısında elde edilen galibiyetin takıma ekstra motivasyon sağladığına ve önlerindeki maçlarda bu motivasyonun etkisini göreceklerine inandığını belirtti.

“GÖZTEPE’NİN GERÇEK RUHU”

Mance, taraftarın verdiği tutkulu desteğin çok etkileyici olduğunu belirterek, “Bize inanılmaz bir şekilde destek verdiklerini ve tutkuyla takıma bağlı olduklarını görüyorum. Bu gerçekten etkileyici, umarım bu hiçbir zaman değişmez ve takımı sonuna kadar desteklerler. Çünkü şu anda sahada her şeyi yapmak isteyen bir takım ruhu var. İşler iyi gitmediğinde bile takım bunu çevirmek için her şeyi yapıyor. Altay maçında da bunu yaşadık, bu enerjiyi sahada gördük. Son dakikada golü bulduktan sonra müthiş bir enerji, sevinç vardı. Bu, Göztepe’nin gerçek ruhunu yansıtıyor. Taraftarlarımızla beraber, onların desteğiyle sonuna kadar devam edeceğiz ve başarıya ulaşacağız.” dedi.

Mance, kulübün 100. yılını kutlamaya yaklaştıklarını ve bu durumun kendileri için çok özel bir anlam taşıdığını belirtti: “Kulüp olarak bizim ana hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bunun için sahada her şeyimizi vereceğiz.”

“AĞLAMAYACAĞIZ”

Ayrıca, Mance hakemlerin Göztepe’ye saygı göstermelerini isterken, “Biz ağlamayacağız, farklı yorumlar yapmayacağız, sıkı bir şekilde çalışıp her şeyimizi vermeye devam edeceğiz. Umarım maçlarımıza gelen hakemler de Göztepe’ye saygı gösterirler çünkü Göztepe, gerçekten bu saygıyı hak eden özel bir kulüp, sıradan bir kulüp değil.” şeklinde konuştu.

Takım kaptanı İsmail Köybaşı, sezon için iyi bir kadro kurduklarını ve uyum sürecini hızla geçtiklerini belirtti. Mame Diouf, sezonun başında istenilen performansı gösteremediklerini ancak şu anda istedikleri seviyeye ulaştıklarını belirtti.

Diouf, Hatayspor’da harika bir sezon geçirdiğini ancak kıyas yapmadığını belirterek, “Benim için yeni bir sezon, yeni bir lig. Süper Lig biraz daha tecrübeye dayalı ama burası biraz daha agresif bir lig. Önemli olan sürekli öğrenmek, kendimizi geliştirmek ve yapabileceğimizin en iyisini her zaman sunabilmek. Ben de şu anda bunu yapmaya çalışıyorum.” dedi. (AA)